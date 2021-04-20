苹果发布会有望推出新的播客订阅服务

根据 Vox 的 Peter Kafka 和 iOS 14.5 测试版的调查结果，苹果可能会在 21 日的活动上宣布提供播客订阅服务。

9to5Mac 发现，Kafka 在一条推文中说，“非常肯定苹果公司正在准备自己的播客计划 -- 一种付费订阅服务。”

在最新的 iOS 14.5 测试版中，Podcast 应用在“Listen Now”选项卡上新增了一个账号按钮，就像用户在 Apple Music 应用中找到的一样。除此之外，通知设置也被移到了另一个位置，这意味着新的其他账户和订阅的添加可能正在进行中。

有传言称，苹果计划推出播客订阅服务已经有一段时间了。Loup Ventures 分析师的一份报告提出了一项新的苹果服务的理由，暂定名称为“播客 +”（Podcast+）。根据这份报告，播客 + 将在现有的播客应用中形成一个层次，旨在提供精选的独家优质节目。据推测，这项服务将作为 Apple One 和 Apple Music 的一部分捆绑在一起，对现有付费用户不收取额外费用。播客 + 将有助于“提高人们对 Apple Music 和 Apple One 的兴趣”，从而“产生高利润、经常性收入”。