科大讯飞：已与广汽、华为等合作，将布局汽车语音技术

4 月 20 日下午消息，自 19 日晚间公布 2020 年度财报和 2021 年一季报后，科大讯飞今日举行了业绩沟通会，科大讯飞董事长刘庆峰就此前公司定下的千亿营收目标，以及公司是否参与 “造车”等投资者关心的问题进行了回答。

今年 2 月，科大讯飞明确并对外公布了科大讯飞人工智能 2.0 时代的奋斗目标：“十四五”末将累计形成十亿用户，年营收破千亿，形成万亿生态。针对公司的千亿目标，有投资者进行了现场提问。

据刘庆峰介绍，千亿收入目标的动力源来自讯飞主要赛道的营收合理预估，未来三分之一将来自教育，三分之一来自于医疗、电子政务、便利便捷服务等数字生活领域，此外还会有三分之一来自消费类产品。

在 “十四五”规划与数字化浪潮的双重驱动下，此前长期受利于资本以及单点技术驱动的公司将变得被动，同时具备技术能力与系统创新能力的企业却将取得更为迅速的发展。“在教育这一赛道，目前我们的产品续单率达到 100%，今年预估增长将会达到 200% 以上，我们对千亿收入目标很有信心。”刘庆峰表示。

伴随着近期小米、华为、大疆等企业先后深入汽车产业链，不断基于自身业务优势开展布局，科大讯飞是否将 “造车”也成为了投资者关心的问题。

面对投资人的提问，刘庆峰表示，此前，讯飞便一直在汽车领域提供更为底层的 AI 语音开发套件，辅助汽车厂商基于语音套件自主开发产品与服务，伴随着汽车网联化、智能化的发展，业界对于汽车语音技术以及智能软件系统的需求也在不断地提升。在汽车场景下，语音是目前最理想的交互方式，目前科大讯飞已经与广汽、华为等企业达成了系列深度合作，后续公司将持续积极地在该领域开展布局。