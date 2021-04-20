WeWork 支持比特币 / 以太坊等支付，Coinbase 成第一家会员公司

北京时间 4 月 20 日晚间消息，据报道，共享办公巨头 WeWork 今日宣布，将与 BitPay 和 Coinbase 合作，接受特定数字加密货币支付。

通过数字加密货币支付服务提供商 BitPay，WeWork 将接受比特币（BTC）、以太坊（ETH）、USD Coin、Paxos 和其他几种数字加密货币作为其产品的支付。与此同时，WeWork 还将在其资产负债表上保留这些货币。

此外，WeWork 还将通过数字加密货币平台 Coinbase 向房东和第三方合作伙伴支付数字加密货币。Coinbase 是美国最大的数字加密货币交易平台，也是 WeWork 的会员。

Coinbase 将成为第一个使用数字加密货币支付 WeWork 的会员。分析人士称，Coinbase 决定用加密货币支付 WeWork 表明，人们对灵活易用的支付方式的需求日益增长。

WeWork CEO 桑迪普・马特拉尼（Sandeep Mathrani）对此表示：“WeWork 一直走在创新技术的前沿，并不断寻找新的方式来支持我们的会员。这一次，通过增加数字加密货币作为会员支付形式，意义非凡。“

WeWork 董事长兼软银国际 CEO 马塞洛・克劳尔（Marcelo Claure）表示：“当我们思考未来的工作场所时，必须要把数字加密货币看做是这场对话的核心。数字加密货币有助于建立一个更强大的全球经济，WeWork 此举表明，该公司不仅致力于创新，而且致力于成为一家专注于全球的业务。”

BitPay CEO 斯蒂芬・佩恩（Stephen Pair）称：“BitPay 相信，数字加密货币是金融科技和支付的未来。我们的目标是改变企业和人们转账和储蓄的方式。”