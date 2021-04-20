5.5 亿人参与手机种树，前 NASA 科学家用卫星拍到蚂蚁森林全貌

IT之家 4 月 20 日消息 太空时代最具标志性的照片之一，就是人类为地球的“自拍”。1990 年 2 月 14 日，旅行者 1 号探测器在 59 亿公里之外拍下一张照片，在一片漆黑中，地球只是一粒淡蓝的小点。

▲图片说明 旅行者 1 号拍摄地球画面

科学家张弓也经常通过卫星遥感技术，从几百公里的高空看地球。当拥有了泰坦巨人般的视角，他发现人类真的如蝼蚁一般，甚至看不见，映入眼帘的，只有宏大的自然 —— 山川、海洋、荒漠、植被。

IT之家了解到，张弓曾在美国留学并在 NASA 作为数据科学家工作 8 年，主要通过卫星遥感和气象数据等研究犹他州、内华达州等荒漠化地区灌溉与荒漠化之间的关系。回国创业后，张弓继续做起了老本行，用卫星监测地表变化，用卫星获取的大数据研究农业和生态。现在，他成为了第一个看到整个蚂蚁森林全貌的人，也是第一个从太空“检查蚂蚁森林作业”的人。

从浩瀚的太空看地球，能看到的建筑很少。但是仔细看的话，能看到蚂蚁森林。那是一张密密麻麻的“网”，网上的每一个节点，都是蚂蚁森林种下的一棵树。

他要观测的是梭梭，这是一种小乔木，虽然矮小，却能适应沙漠的环境生长。一棵梭梭能固定 10 平米荒漠，被称为“沙漠植被之王”。最开始看的时候，张弓内心非常疑惑，这么小的树，得种到什么时候？

▲图片说明 蚂蚁森林 9 号林局部卫星图 梭梭种植后画面

从 2017 年春天蚂蚁森林种下第一棵树，4 年的时间里：

“一开始是黄土一片，从一个个小点，汇成一条线，一横一捺，一撇一划，然后线又进一步汇集成一张网，一开始很小，跟农田差不多，后来开始横跨道路、翻山越岭，在中国大地上拼成一个图景。”

▲图片说明 蚂蚁森林 2 号林 梭梭种植前后对比

这是科学家之前通过卫星影像观测过各种防护林和固沙工程，蚂蚁森林种下的树 93% 分布在沿黄河省份。到当地参观后，他发现，梭梭的维护者是当地人，吃住都在荒漠里面。梭梭和苁蓉是一种共生关系，而苁蓉是一种非常有经济价值的药材。为了能够收更多的苁蓉，当地人离不开梭梭地。蚂蚁森林如同为当地带来了“绿色基建”，当地人凭着勤劳和智慧，就能在这片梭梭林里自己开发“插件”，在不损害生态效果的同时，带来增收的机会。

▲图片说明 张弓到梭梭地探访

4 月 22 日世界地球日这天，蚂蚁森林表示，要在陕西延安宜川县的壶口瀑布边种下 6 万多棵侧柏，这是 3 月初全国网友为“保护黄河幸福林”共同浇水的成果。