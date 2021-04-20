苹果春季发布会前，更多 AirTags 配件图片曝光：像行李牌

IT之家 4 月 20 日消息 经过两年多的传言，许多人认为今天是苹果 AirTags——Tile 追踪器的竞争对手 —— 真正揭开面纱的日子。更多的 AirTags 配件已经浮出水面。

爆料人士 @UnclePan 潘叔 在微博分享了特殊的 AirTags 配件，看起来像一个行李牌，由与苹果手表带相同的橡胶制成。AirTag 本身将在圆形区域内开槽。

据了解，图中的这些 AirTag 是由第三方制造商制造的，并非苹果官方配件。彭博社去年的一份报告称，苹果正在开发自己的 AirTags 配件，包括一个皮套和一个钥匙扣附件。

AirTags 设计是为了固定在用户的贵重物品上，如钥匙链。它们具有蓝牙和超宽频 UWB，并参与“查找我的”网络。AirTag 将其独特的 ID 广播出去，附近的任何 iOS 设备或 Mac 都能接收到。然后他们的位置将出现在 Find My 应用中，供 AirTag 的实际所有者使用。AirTags 还将有一个小的蜂鸣器，以便在附近时可以听到它们。

这种行为与其他蓝牙追踪器提供的功能基本一致。然而，由于加入了超宽频芯片，AirTags 会走得更远。UWB 芯片将在设备位置的约 20 米范围内实现位置指示器的精确定位。代码泄露表明，在“查找我的”应用程序中会有一个 AR 体验，允许用户举起他们的 iPhone，看到一个箭头直接指向物体在 AR 中的位置。

除了 AirTags 之外，预计苹果将宣布新的 iPad Pro 系列，采用更快的 A14X 芯片和新的 Mini-LED 显示技术。重新设计的 iMac 和播客订阅服务也被传闻会发布。