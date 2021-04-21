1299 美元起，苹果全新 24 英寸 M1 iMac 发布：4.5K 显示屏，边框更窄更薄

IT之家 4 月 21 日消息 在苹果春季发布会上，苹果公司宣布推出全新的、重新设计的 24 英寸 iMac，采用 M1 芯片，有一系列颜色选择，并改进了前置摄像头。

新款 iMac 采用了全新的设计，并有一系列引人注目的颜色选择。iMac 的整体体积减少了 50% 以上，现在只有 11.5mm 薄。

iMac 采用 24 英寸 4.5K 显示屏，边框更窄，它的底部仍然有一个大下巴，但显示屏的后部现在是平的，而不是弯曲的。其设计仅比之前的 21.5 英寸机型略大，并提供 True Tone 和抗反射涂层。

24 英寸 iMac 是在使用英特尔芯片多年之后，第一台采用苹果自己的 Mac 定制 Silicon 处理器 M1 芯片的 iMac。CPU 性能比以前的 21.5 英寸 iMac 快 85%。GPU 性能比之前 21.5 英寸机型中的最强独立显卡快 2 倍。

苹果还承诺对 iMac 的摄像头和麦克风进行亟需的更新，以便你在视频通话中看起来更好。它现在有一个 1080p 的分辨率和一个更大的相机传感器。

IT之家获悉，全新 iMac 还有一个新的磁性电源线 -- 听起来很像旧的 MagSafe 线 -- 可以连接到背面。以太网可以连接到电源 Dock 上，并通过同一根电缆传输。机器背面在高端型号上有四个 USB-C 端口，其中两个将支持 Thunderbolt。基本型号有 8GB 内存和 256GB 固态硬盘。

由于 M1 芯片的效率，iMac 采用了完全重新设计的冷却系统。新机型有“两个小风扇”，取代了上一代 iMac 的“笨重的热系统”。

iMac 现在采用了“演播室质量”的波束成形三麦克风阵列，以及更强大的六扬声器系统，支持带有 Dolby Atmos 的空间音频。

除了新的 iMac，苹果还推出了新的键盘、鼠标和触控板，并有相应的颜色。键盘上有用于登录的 Touch ID 按钮。

新款 iMac 有七种不同的颜色。它的基本型号起价为 1299 美元，并可扩展到 1499 美元。4 月 30 日订购，5 月下旬上市。

配备 7 核 GPU 的 iMac 起价 1299 美元（美国），教育版 1249 美元（美国），有绿色、粉色、蓝色和银色。它具有 8 核 CPU、8GB 统一内存、256GB SSD、两个 Thunderbolt 端口、Magic Keyboard 和 Magic Mouse。

配备 8 核 GPU 的 iMac 起价 1499 美元，教育版 1399 美元，有绿色、黄色、橙色、粉色、紫色、蓝色和银色可供选择。它具有 8 核 CPU、8GB 统一内存、256GB 固态硬盘、两个 Thunderbolt 端口、两个额外的 USB 3 端口、带 Touch ID 的 Magic Keyboard、Magic Mouse 和以太网。