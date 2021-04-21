集邦咨询：苹果 mini-LED iPad Pro 显示规格再升级，预估 2021 年出货 500 万台

IT之家 4 月 21 日消息 根据集邦咨询的消息，预期苹果 2021 年新款 12.9 英寸 iPad Pro 出货量将由 TrendForce 集邦咨询原先推估的 400 万台，上调至 500 万台。

集邦咨询表示，首先，苹果 12.9 英寸 iPad Pro 原本就在利基市场有稳定的需求表现。另外，在规格全面升级下，它与前一代产品价差仅 100 美元。因此，集邦咨询预期 2021 年新款 12.9 吋 iPad Pro 出货量将由 TrendForce 集邦咨询原先推估的 400 万台，上修至 500 万台。同时，新一代 iPad Pro 今年在全球平板计算机市场的渗透率也将自原先预估的 2.5% 提高至 3.1%。

IT之家了解到，苹果 12.9 英寸 iPad Pro 采用了 mini‑LED ，显示屏背面布满了 LED 背光阵列，选用了特别设计的 mini-LED，尺寸比上一代产品足足小了 120 倍。同时，定制的光学薄膜和扩散板混合光线的效率也更高，因此才能在仅有 6.4 毫米的纤薄机身中实现这一设计。这 10000 多颗 mini-LED 被划分为 2500 多个局部调光区。根据屏幕显示内容的不同，每个调光区都可以精确调节亮度，从而实现 1000000:1 的惊人对比度。

官网数据显示，苹果 12.9 英寸 iPad Pro12.9 英寸采用 IPS 屏，使用 2D 背光系统，具备 2596 个全阵列局部调光区；2732 x 2048 像素分辨率，264 ppi；支持 ProMotion 自适应刷新率技术；支持广色域显示 (P3)，原彩显示；采用防油渍防指纹涂层、全层压显示屏、抗反射涂层、1.8% 反射率；拥有 1000 尼特最大全屏亮度和 1600 尼特峰值亮度 (HDR)，1000000:1 对比度。

国行版 M1 iPad Pro 已上架苹果官网，11 英寸版本为 Liquid 视网膜显示屏，国内售价 6199 元起；12.9 英寸版本为 Liquid 视网膜 XDR 显示屏，国内售价 8499 元起。预购将于 4 月 30 日开始，5 月下旬开始供应。

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