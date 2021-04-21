9999 元至 12999 元，苹果全新 24 英寸 M1 iMac 国行发布：4.5K 视网膜显示屏

IT之家 4 月 21 日消息 在苹果春季发布会上，苹果公司宣布推出全新的、重新设计的 24 英寸 iMac，采用 M1 芯片，有一系列颜色选择，并改进了前置摄像头。

现在苹果中国官网已经上线展示新款 iMac ，根据配置不同售价为 9999 元、11499 元、12999 元。

M1 芯片 8 核中央处理器，7 核图形处理器，8GB+256GB 售价 9999 元，带妙控键盘。

M1 芯片 8 核中央处理器，8 核图形处理器，8GB+256GB 售价 11499 元，带两个 USB 3 端口、千兆以太网端口、带有触控 ID 的妙控键盘。

M1 芯片 8 核中央处理器，8 核图形处理器，8GB+512GB 售价 12999 元，带两个 USB 3 端口、千兆以太网端口、带有触控 ID 的妙控键盘。

新款 iMac 采用了全新的设计，并有一系列引人注目的颜色选择。iMac 的整体体积减少了 50% 以上，现在只有 11.5mm 薄。

iMac 采用 24 英寸 4.5K 显示屏，边框更窄，它的底部仍然有一个大下巴，但显示屏的后部现在是平的，而不是弯曲的。其设计仅比之前的 21.5 英寸机型略大，并提供 True Tone 和抗反射涂层。

24 英寸 iMac 是在使用英特尔芯片多年之后，第一台采用苹果自己的 Mac 定制 Silicon 处理器 M1 芯片的 iMac。CPU 性能比以前的 21.5 英寸 iMac 快 85%。GPU 性能比之前 21.5 英寸机型中的最强独立显卡快 2 倍。

苹果还承诺对 iMac 的摄像头和麦克风进行亟需的更新，以便你在视频通话中看起来更好。它现在有一个 1080p 的分辨率和一个更大的相机传感器。

IT之家获悉，全新 iMac 还有一个新的磁性电源线 -- 听起来很像旧的 MagSafe 线 -- 可以连接到背面。以太网可以连接到电源 Dock 上，并通过同一根电缆传输。机器背面在高端型号上有四个 USB-C 端口，其中两个将支持 Thunderbolt。基本型号有 8GB 内存和 256GB 固态硬盘。

由于 M1 芯片的效率，iMac 采用了完全重新设计的冷却系统。新机型有“两个小风扇”，取代了上一代 iMac 的“笨重的热系统”。

iMac 现在采用了“演播室质量”的波束成形三麦克风阵列，以及更强大的六扬声器系统，支持带有 Dolby Atmos 的空间音频。

除了新的 iMac，苹果还推出了新的键盘、鼠标和触控板，并有相应的颜色。键盘上有用于登录的 Touch ID 按钮。

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