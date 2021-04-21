179 美元起，苹果新款 Apple TV 4K 发布：搭载 A12 芯片，支持 120Hz 屏幕

IT之家 4 月 21 日消息 苹果在今天的春季发布会上宣布了一款新的 Apple TV 流媒体盒子，取代了 2017 年问世的 Apple TV 4K。新机型保留了之前机型的名称，但配备了更强大的 A12 仿生芯片，使其能够以更高的帧率播放 HDR 视频。它也足够强大，可以支持从兼容的 iPhone 通过 AirPlay 播放 60fps 的杜比视界视频。

旧款 Apple TV 4K，四年来一直是苹果的旗舰机顶盒，支持 4K 流媒体和 HDR，包括 Dolby Vision。它还支持 Dolby Atmos 声音编解码器。但它不支持 120Hz 刷新率，如果你想在 Apple TV 上玩严肃的游戏，这可能很重要。它还拥有糟糕的遥控器。

幸运的是，苹果已经为新的 Apple TV 4K 完全重新设计了遥控器，改进了设计，更符合人体工程学，功能也更多。新的遥控器比之前的型号更厚，有一个新的五向触摸控制器，取代了原来被人诟病的滑动板，还有一个合适的电源按钮，可以关闭电视。Siri 搜索按钮被移到了遥控器的侧面，在你的右手拇指下面。

IT之家获悉，苹果没有重新设计 Apple TV 盒子本身，你必须把它放在架子上或娱乐中心处。一项新功能允许 Apple TV 利用 iPhone 上的光线传感器来优化电视屏幕的颜色。苹果公司表示，它正在与一些内容提供商合作，为新 Apple TV 制作高帧率的 HDR 内容，包括福克斯体育、NBC 环球、派拉蒙加、红牛电视和 Canal Plus。

新款 Apple TV 4K 的 32GB 存储空间起价 179 美元，将于 4 月 30 日开始购买。64GB 型号也将以 199 美元的价格出售。苹果还在销售老款的 Apple TV HD，它的分辨率仅限于 1080p，带有新的遥控器，售价 149 美元。