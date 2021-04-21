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苹果：4 月 26 日起，所有新上架的 App 必须使用 Xcode 12 和 iOS 14 SDK

2021/4/21 7:19:22 来源：IT之家 作者：姜戈 责编：姜戈
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IT之家 4 月 21 日消息 苹果今日凌晨举行了春季新品发布会，发布了 iOS 14.5/iPadOS 14.5 RC 候选预览版。与此同时，苹果向开发者们提出了新的提交要求。

自 4 月 26 日起，所有新提交的 iOS/iPadOS App 都必须使用 Xcode 12 和 iOS 14 SDK 构建，iOS 14 SDK 拥有 App Clips（小程序）、主屏幕小部件、ARKit、RealityKit 等新功能。

同时，所有新提交的 Apple Watch App 都必须使用 Xcode 12 和 watchOS 7 SDK 构建，watchOS 7 SDK 拥有 ClockKit API、SwiftUI、Xcode 预览等新设计。

IT之家了解到，苹果还要求开发者们从 4 月 26 日起在产品页面的“App Store 隐私信息”部分中，为其他任何形式的跟踪 (例如，按名称或电子邮件地址) 提供声明；同时，这些跟踪将仅在通过 AppTrackingTransparency 征得许可的情况下才能进行。

根据 《App Store 审核指南》的准则，开发者还需要在系统提示中包含一个用途字符串以解释为什么 App 需要跟踪用户。

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关键词：苹果iOS

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