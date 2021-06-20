央视：2020 年我国动力电池退役总量达 20 万吨，拆解成难题

IT之家 6 月 20 日消息 根据央视财经频道报道，业内统计数据显示，2020 年我国动力电池累计退役总量达到了约 20 万吨，而到 2025 年这一数字将升至约 78 万吨。消息称目前工信部要求车企和电池梯次利用企业在全国建设 1 万多个回收网点，如今电动汽车电池回收业务发展迅速。

央视采访了山东一家专做新能源二手车生意的车商。他表示，由于电池占新能源汽车整车价格比重较大，近两年电池回收渠道的建立让二手新能源车价格稳定，一块淘汰的电池组一般可以卖到 6000、7000 元钱。在回收的纯电二手车中，网约车专用车辆占比最高，拆卸下来的电池组需要手工拆解，成本较高。

IT之家了解到，从电动汽车上淘汰的锂电池，可以在分解为电芯后重新组成小型电池组，其中合格的电池用于低速电动单车、三轮车、太阳能路灯储能等用途。不合格的电池会进行再生利用。业内人士表示，现在废旧电池组种类多、形态各异，螺丝样式也不同，因此拆解过程需要占用大量时间和人力成本。

不仅如此，厂商大都对电池管理系统做了加密处理，以保护关键技术，因此电池容量、寿命等参数需要回收厂商重新进行测试。专家认为，随着新能源车数量的增长，需要不同的车企将电池规格尽可能统一，便于回收利用。