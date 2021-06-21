欧盟反垄断官员：数字市场新法并非只针对美国巨头

IT之家 6 月 21 日消息 欧盟数字和竞争政策负责人玛格丽特・维斯特格 (Margrethe Vestager) 周日接受采访时表示，即将出台的《数字市场法案》(DMA) 并非只针对美国科技公司。

在她发表上述评论之前，美国白宫发出警告，欧盟最新制定的科技政策发出了负面信息，并暗示欧盟“无意与美国真诚接触”，以共同应对大型科技平台带来的挑战。

维斯塔格上周访问布鲁塞尔期间与美国总统举行了会晤，并称：“DMA 并非针对某些特定企业，也不是针对某些国家的企业。”DMA 概述了监管大型科技平台的新规则，这些平台被认为是“看门人”。

维斯塔格说：“我们试图弄清楚谁应该处在监管范围内，谁应该成为可能的‘看门人’，这始终与市场效应有关。”她说，这项立法草案现在将由欧洲议会进行辩论，重点是大型科技公司对规模较小竞争对手的主导地位所产生的“市场效应”。

她表示，欧盟制定的标准将有助于形成更广泛的关注焦点，而不仅仅针对硅谷最大的科技公司，包括谷歌、亚马逊、Facebook、苹果和微软。她说：“考虑到市场效应，我们有充分理由在更大范围内实施新标准。”

维斯特格的言论将被视为欧盟试图缓和与美国之间的紧张关系，目前双方都热衷于重建在美国上一任总统下降至冰点的跨大西洋合作伙伴关系。

但在 5 月份，德国欧洲议会议员安德烈亚斯・施瓦布 (Andreas Schwab) 表示，美国科技公司是“最大的问题”。施瓦布正帮助推动 DMA 立法在欧洲议会获得通过。

美国政府目前面临着巨大压力，迫使其对欧盟监管大型科技公司的计划采取更强硬的态度回应。美国数字贸易核心小组的联合主席最近警告称，欧盟的立法有可能“对美国科技公司造成更严重的伤害”。

然而，尽管指责欧盟不公平地针对美国公司，但美国政府已任命严厉批评大型科技公司的人士担任关键权力职位。就在上周，支持拆分美国科技巨头的莉娜・汗 (Lina Khan) 被任命为联邦贸易委员会 (FTC) 主席。

另外，美国众议院已经提交了五项法案，在某些方面甚至比欧盟的立法草案更严格。观察人士指出，美国和欧盟都面临着类似的挑战，即驯服那些变得“大到不能倒”的公司。