美众议院将增加反垄断执法预算：企业不得随意合并

IT之家 6 月 24 日消息 据报道，美国众议院司法委员会周三投票通过一项法案，以增加反垄断执法人员的预算并增加大规模并购案的诉讼费用。该委员会当天审议了 6 项反垄断法案，其中许多都旨在控制大型科技公司不断膨胀的权力。

司法委员会民主党主席、美国众议员杰罗德・纳德勒（Jerrold Nadler）在开幕词中称这些法案是“历史性的两党一揽子法案”，旨在“控制最具统治力的公司在互联网上的滥用行为”。

经过三个多小时的讨论，委员会以 29 票对 12 票通过了一项措施，决定大幅增加司法部反垄断司和联邦贸易委员会（FTC）这两个反垄断部门的预算。此外还将增加对最大规模合并案的诉讼费。

这些措施已经在参议院获得通过。

该委员会以 34 票对 7 票通过了一项法案，确保州检察长提起的反垄断案件仍会留在他们选择的法院审理。

该委员会随后又开始讨论一项法案，要求平台允许用户将其数据转移到其他地方。

但这些极具改革力度的法案却遭到许多反对，包括美国商会、亚马逊、苹果、Facebook 和 Alphabet 旗下的谷歌。

近两年来，这些公司一直在面临美国联邦政府、州和国会的调查，了解它们如何利用自身影响力来抵御竞争、将主导地位扩展到邻近市场或滥用主导地位。

在当天审议的其他法案中，有两项法案解决了亚马逊和谷歌等巨头公司为其他企业创建平台然后与这些企业竞争的问题。还有一项要求这些企业出售竞争业务，而另一项则要求平台不要偏袒自己的业务。

还有一项立法要求不得展开任何合并，除非能够证明被收购的公司与之不存在竞争。