印度对谷歌展开反垄断调查：因其滥用 Android 系统在智能电视市场上的主导地位

IT之家 6 月 23 日消息 据报道，印度反垄断监管机构周二下令，对 Alphabet 旗下谷歌公司滥用 Android 操作系统在该国智能电视市场上所占地位的指控展开调查。

去年，印度竞争委员会（CCI）开始调查两名律师对这家美国科技巨头提起的诉讼。该委员会周二称，初步调查发现谷歌触犯了反竞争法的某些条例。

印度竞争委员会表示，根据可获得的信息（包括谷歌提交的材料），该委员会“确信有理由下令展开调查”，此次调查是由该委员会总干事下令发起的。

谷歌否认有不当行为，该公司周二发表声明称，印度新兴的智能电视行业蓬勃发展，部分原因是谷歌采用了免费授权的模式。声明还称，Android TV 与多个成熟的电视操作系统之间存在竞争关系。

“我们确信自己的智能电视授权实践符合所有适用的竞争法规。”谷歌发言人表示。

智能电视是指支持流媒体服务应用和 WiFi 网络的电视，这种产品正在变得越来越受欢迎。据市场研究公司 Counterpoint Research 提供的数据显示，2019 年印度智能电视销量为 800 万台，其中五分之三基于谷歌 Android 操作系统。

提起诉讼的两名印度律师分别是 Kshitiz Arya 和 Purushottam Anand，他们在接受采访时称其对印度竞争委员会下令展开调查表示欢迎。两人表示，谷歌限制了许多虚拟商品和服务的开发。

这是谷歌在印度遭到的第三项反垄断调查，该公司还面临针对其支付应用和 Android 移动操作系统的调查。上周曾有报道称，印度当局可能很快就会对这桩涉及谷歌的智能电视案进行调查。

印度竞争委员会于 2020 年 6 月开始调查有关谷歌从事反竞争行为的指控，后者被指对希望使用或开发用于智能电视的 Android 修改版本（如亚马逊 Fire TV 的操作系统）的公司设置障碍。该委员会在其命令中表示，谷歌在相关的智能电视市场占据了“最重要”的地位，并指出据初步调查显示，这家美国公司对设备制造商实施了限制，使其设备难以运行替代版 Android 系统。