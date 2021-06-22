欧盟正式对谷歌广告技术展开反垄断调查，谷歌或遭受巨额罚款

北京时间 6 月 22 日晚间消息，据报道，欧盟已对谷歌展开正式的反垄断调查，以评估谷歌是否违反了欧盟法规，偏袒自家在线显示广告技术服务，从而损害了竞争对手的利益。

此外，欧盟还将调查谷歌是否不公平地阻止竞争对手访问用户数据，以及谷歌的隐私变化，这些变化将逐步取消广告商对一些 Cookie 和数据的访问。欧盟委员会今日在一份声明中称，此次调查还将评估谷歌是否“限制第三方访问用户数据，同时将此类数据留给自己使用，从而扭曲了竞争”。

欧盟反垄断专员玛格丽特・维斯塔格（Margrethe Vestager）表示：“在线广告服务是谷歌和出版商如何将其在线服务‘货币化’的核心。谷歌几乎存在于网络显示广告供应链的各个层面，我们担心，谷歌让竞争对手的在线广告服务很难在广告技术领域展开竞争。”

这是欧盟首次直接调查在线广告的“黑匣子”，即在用户点击网页时，谷歌自动计算并向广告商和出版商提供广告空间和价格。之前，欧盟的调查重点是购物搜索广告、手机广告和广告合同。

对此，谷歌在一份电子邮件声明中表示，将“继续与欧盟委员会进行建设性接触，回答他们的问题，并向欧洲企业和消费者展示我们产品的好处。”谷歌还称：“每天有数以千计的欧洲企业使用我们的广告产品来接触新客户。他们之所以选择我们的广告服务，是因为它们具有竞争力和效率。”

事实上，上周四就有报道称，欧盟反垄断监管机构将针对谷歌广告技术展开正式调查。今年早些时候，欧盟委员会曾向谷歌竞争对手和第三方发送一份调查问卷。在问卷中，欧盟监管机构询问广告商在使用谷歌中介时是否获得回扣。谷歌中介允许广告商或媒体机构从许多来源购买广告库存。

维斯塔格今年 3 月曾表示，谷歌的广告业务面临着“大规模调查”。维斯塔格说：“我们将最大限度地利用我们拥有的每一种工具，并采取必要的反垄断行动，以确保市场是公平的。”

去年，谷歌通过在线广告获得了 1470 亿美元的收入，超过了世界上任何其他公司。显然，欧盟委员会的此次调查将对谷歌构成严重威胁。欧盟委员会表示，2019 年欧盟的数字广告支出约为 200 亿欧元（约合 240 亿美元）。欧盟的罚款以销售额为基础，上限为年收入的 10%

在此之前，欧盟已经在三起反垄断案件中对谷歌处以总计逾 90 亿欧元的罚款，分别为 Google Shopping 垄断案、谷歌 Android 垄断案和谷歌 AdSense 垄断案。