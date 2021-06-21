极狐阿尔法 S 华为 HI 版太火爆，今年计划交付 1000 台

IT之家 6 月 21 日消息 ARCFOX 极狐今年与华为合作打造一款高阶自动驾驶量产车 —ARCFOX 极狐阿尔法 S 华为 HI 版。该车搭载 3 个激光雷达以及众多传感器，可实现城市中自动驾驶，售价 42.99 万元。

北汽集团此前宣布，旗下的极狐阿尔法 S 华为 HI 版将成为首批搭载鸿蒙 OS 的智能汽车。

集微网消息称，极狐希望在今年下半年推出 360kW 的超级充电站，并在年内将线下门店扩充至 100 家。

此外，阿尔法 S 华为 HI 版已经进入了紧张的量产环节，但目前该公司拿到的订单远超产能，他们已经无法在今年年底前全部完成交付，因此今年第四季度目标是交付 1000 台。

ARCFOX 极狐阿尔法 S 华为 HI 版搭载鸿蒙 OS 智能互联座舱，具有 21.69 英寸一体式超清大屏，支持 3840*720 分辨率、180PPI 显示精度。车内座舱搭载麒麟 990A 芯片，具有 3.5TOPs 算力，支持 5G 网络连接。

IT之家了解到，极狐阿尔法 S 华为 HI 版搭载智能高阶自动驾驶系统，具有 400TOPs 算力。车身搭载 3 颗激光雷达、6 颗毫米波雷达、12 颗超声波雷达、9 颗 ADS 摄像头、4 颗环视摄像头。其中标准版本可以实现高速公路自动驾驶，42.99 万元的顶配华为 HI 高阶版能实现城区高阶自动驾驶、代客泊车能力。