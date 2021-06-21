德国对苹果 iOS 14.5 隐私政策和 App Store 展开反垄断调查

北京时间 6 月 21 日晚间消息，据报道，德国反垄断监管机构今日表示，在接到多家行业协会的投诉之后，已对苹果公司 iOS 14.5 操作系统的隐私政策展开调查，以评估苹果是否在利用其市场地位。

德国反垄断监管机构“联邦卡特尔局”（FCO）今日称，除了对 iOS 14.5 隐私政策展开调查，此次调查还将审查关于苹果在其设备上独家预装苹果应用程序的投诉，以及有关苹果应用内购买系统的投诉。

今年 4 月，代表德国最大的媒体、科技和广告公司的 9 家行业协会，向德国反垄断监管机构投诉苹果，称苹果调整 iPhone 隐私政策是一种垄断行为，将损害广告市场。

根据 iOS 14.5 的新隐私政策，苹果迫使所有应用程序（App）询问用户，是否希望出于广告目的而被跟踪。据预计，大多数用户都会选择拒绝，从而影响整个移动广告市场。

据上述 9 家行业协会预计，受苹果新政策的影响，应用开发商的广告营收将下降 60%，因为这些变化使第三方更难收集投放广告所需的数据。

至于苹果在其设备上独家预装苹果应用程序，以及强迫开发者使用苹果应用内购买系统，业界也是怨声载道。

今年 4 月底，欧盟委员会正式指控苹果为其 App Store 应用商店设定限制性规则，迫使开发者使用苹果自家的应用内支付系统，并阻止开发者告知用户有其他购买选项。

欧盟委员会当时在一份声明中称：“苹果的这些规定，提高了其他音乐流媒体应用开发者的成本，扭曲了音乐流媒体服务市场的竞争。反过来，这又导致消费者在 iOS 设备上订阅应用内音乐的价格更高。”

对于德国反垄断机构的调查，苹果一位发言人今日称，苹果 App Store 为各种规模的德国开发者提供了同样的机会。该发言人还称：“我们期待与 FCO 讨论我们的做一些法，并就他们关注的问题进行公开对话。”