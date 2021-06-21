华为麦芒 10SE 低端机配置曝光：搭载骁龙 480 5G 芯片，5000mAh 大电池

IT之家 6 月 17 日消息 华为此前已经在官网开售了 Mate 40 Pro、Mate X2、Mate 40E、nova 8 Pro 四款 4G 手机。除 nova 8 Pro 外都搭载鸿蒙 HarmonyOS 2 系统。IT之家获悉，另外，华为还在准备 P50 系列手机的上市。

现在据微博博主 @菊厂影业 Fans 消息称，华为低端机麦芒 10SE 要来了，搭载了高通骁龙 480 5G 芯片。正面采用 6.5 寸珍珠屏，屏幕 60Hz 刷新率，搭载后置 1300 万像素主摄 + 200 万景深 + 200 万微距三镜头组合，前置 800 万像素单镜头。

华为麦芒 10SE 配置了 5000 毫安时大电池，22.5W 快充。

华为麦芒 10SE 支持 5G 双模全网通，具备三重护眼，智慧多窗，智慧视觉，Ai 字幕，简易模式，电子书模式。

骁龙 480 5G 芯片是高通系第二款支持三 ISP 的处理器，通过集成的 Qualcomm Spectra 345 ISP，能够实现 1080P 60 FPS 或者 720P 120FPS 的视频拍摄能力。Ai 算力提升 70% ，此款处理器集成了 Kryo 460 CPU 和 Adreno 619 GPU ，主频最高可达 2.0GHz，提升幅度接近 100%。

此款芯片采用 8nm 制程工艺，X51 基带，支持毫米波，全球 5G 频段，双模组网，蓝牙 5.1 ，WiFi-6 等功能。