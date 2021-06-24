曝微软 Win11 新增 WDDM 3.0 显示驱动模型：支持 WSL GUI，专用 GPU 显卡绑定特定应用程序

IT之家 6 月 24 日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软 Windows 11 将在今天发布，并将在今年晚些时候正式推出，泄露的构建版本显然包括了对 WDDM 3.0（Windows 显示驱动程序模型）的支持。

在测试中，观察到泄露的 Windows 11 版本增加了对 WDDM 3.0（Windows 显示驱动模型）的支持，这对于改善 WSL 的 GUI 体验来说是必需的。WSL GUI 支持是大多数人想要的 3.0 的关键功能（允许 Linux 子系统直接管理自己的视频 RAM 内存，为应用程序提供更好的性能）。

IT之家获悉，Windows 11 将是第一个在 Windows 桌面上实现对图形化 Linux 应用程序支持的 Windows 版本。这个被称为“WSLg”的备受期待的功能在 2020 年首次预览，目前可在 Windows Insider 计划的 Dev 频道中使用，也在 Windows 11 泄露版本中出现。

自 2016 年推出以来，微软一直在努力改进 WSL。对于 Windows 的 Linux 子系统来说，Windows 11 的 WDDM 3.0 也将启用对这两个新增加功能的支持。

在 WSL 包中为 Linux 编译的用户模式驱动程序。

在 Linux 中安装的主机驱动程序。

除了 WSL 的改进，在泄露的构建版本中没有传授更多的细节来说明这种支持到底涉及什么，但据推测，如果你打算为了 WDDM 3.0 安装 Windows 11，你也可以从 Nvidia 获取到新的驱动程序。这是因为 Nvidia 471.11 WHQL 驱动程序包括了对 WDDM 3.0 的支持。

Windows 11 中新的 GPU 设置

除了 WDDM 3.0，Windows 11 泄露的构建版本还包括对显卡的新控制。例如，微软现在将允许高级用户将特定的显卡与特定的程序绑定，以获得更好的性能。

现在，Windows 11 可让你在 GPU 显卡性能和电池效率模式之间进行切换，这对拥有集成 GPU 显卡和低功率外部显卡的二合一产品很有用。

对于拥有多个高性能 GPU 显卡的强大用户，你现在可以将其中一个专用 GPU 显卡绑定到特定的应用程序上，以实现高性能的使用情况。这可以通过设置 > 系统 > 显示 > 图形设置来完成。

或者你也可以通过访问设置 > 游戏 > 图形设置来配置该功能。

一旦选定，要求使用高性能 GPU 显卡的应用程序将自动使用你在上述页面指定的 GPU。

如果你想要更多的控制权，你也可以使用一个名为“特定 GPU”的新功能来为每个应用程序指定 GPU 显卡。

在支持的硬件上，“特定 GPU”设置允许用户选择一个特定的 GPU，在游戏或程序中可能表现更好。

除了新的 GPU 功能外，下一代 Windows 11 还将通过支持设置应用程序中的新控件来改善多显示器设置。