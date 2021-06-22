广州疫情地区的无人驾驶正大显身手

从 5 月 21 日广州爆发新冠疫情开始，到 6 月 21 日为止，在短短的一个月时间内，全市已经累计报告了 153 例新冠病例，其中包括 146 例确诊病例以及 7 例无症状感染者。值得欣慰的是，广州已经连续两日没有再出现境内感染病例报告。

即便是在已经开始逐步解封的情况下，目前仍然有 7 个执行封闭管理的中高风险区域，其中，疫情最严重的荔湾区封闭管理人数高达到了 18 万人。在这一个月的时间里，人们每天都在关注疫情的最新动向，以及封闭管理风险区内的生活物资补给问题。

疫情之下，无人驾驶齐出动

6 月 4 日，也就是在广州市正式开始对疫情防控高风险地区进行封闭管理的第二天，一队载有食物、水、药品以及生活用品等物资的汽车开进了疫情管理区域。广州的无人驾驶高科技抗疫行动就此拉开了序幕。

第一队参与物资运输的无人驾驶汽车是文远知行旗下的车队。车队一共包括了 2 辆无人驾驶小巴和无人驾驶出租车，并没有配备任何人员。当无人驾驶汽车到达目的地之后，它们可以直接将物资送到当地防疫人员的手里。

其中，文远知行的无人驾驶小巴最多可以乘坐 10 名乘员，载重可达 1.2 吨，行驶速度能够达到 40km/h。另外，由于这种无人驾驶小巴主要依靠车辆四周的 4 颗激光雷达来实现无人驾驶，并没有传统汽车中的驾驶室，所以能够大幅提升车辆的装载空间和物资的输送效率。

6 月 6 日，广州的另一家无人驾驶公司小马智行旗下的无人驾驶汽车也开进了疫情管理区域。相较于率先“逆行”的文远知行无人车队，小马智行无人车队的规模更加庞大，它的首批无人驾驶汽车就包括了 15 辆乘用车以及 2 辆载重量可达 30 吨的重卡，并且文远知行还在持续报备用于防疫的无人驾驶车辆。

除了文远知行和小马智行这两家广州本土的自动驾驶公司之外，包括 Apollo、京东物流在内的无人驾驶汽车领域巨头，也各自发力组成了一支支特殊的高科技抗疫队伍，解决了广州疫情防控区内物资配送以及市民、医护人员出行接驳等难题。

助力防疫是无人车的机遇

众所周知，如今的无人驾驶技术本质上还处在测试阶段，其成熟度远远还没达到老司机的水准，再加上此次抗疫的区域又主要是在路况复杂到连老司机也难以把握的荔湾，所以还处在发育阶段的无人驾驶车辆在抗疫过程中也难免会遇到一些挫折。

在文远知行公司旗下的无人驾驶车小蓝正式上岗的第一天，其在 6 月 4 日执行全无人数据采集工作时，就因为“人生地不熟”，与路边停放的一辆黑色大众发生了剐蹭。对此，文远知行工程资深副总裁钟华表示，无人驾驶汽车进入疫情小区后的道路相对狭窄，并且还会遭遇不少违停的车辆，这是对无人驾驶汽车提出了挑战。

事实上荔湾所谓的复杂路况只是相较于一线城市而言比较复杂而已，国内像荔湾这样复杂且狭窄的路况并不少见，而这样的挑战对于自动驾驶，乃至是智能化程度更高的无人驾驶而言还仅仅是一个开始。

在小雷看来，即便是无人驾驶汽车在本次抗疫过程中发生了一些意外，但是众多无人驾驶科技企业参与到本次广州抗疫，对于无人驾驶的长远发展也绝对是一件好事。

首先，此前的无人驾驶汽车对于绝大多数消费者而言，都更像是一个事不关己的科研产物。因为它是普通消费者基本接触不到的存在，甚至很多人至今也不相信汽车可以没有方向盘、油门、刹车这些驾驶装置。在本次抗疫过程中，无人驾驶汽车深入到了平民百姓的生活当中，也体现出了它实用的一面。

另外，由于此前的自动驾驶技术大多是在良好的路况条件下测试的，极少能够遇到像荔湾这样复杂的路况。因此荔湾抗疫所碰到了复杂路况，以及真正应用到实处的使用场景也是无人驾驶公司不可多得的机会。由此可见，参与荔湾抗疫的无人驾驶公司在经历了荔湾老城区的重重考验之后，它们的无人驾驶技术也必将会更加进步。

总结

从交通层面上来看，我们其实可以将本次无人驾驶抗疫看成是未来交通的一个缩影。在文远知行、小马智行、Apollo、京东物流等无人驾驶汽车巨头的支持下，参与这次抗疫的无人驾驶车辆不但可以满足大小吨位的物资运输，还能够在一定程度上满足人员运输的需求。

在这次抗疫过程中，我们看到了无人驾驶原来离我们的生活是如此之近，估计有人就会开始遐想：既然在疫情笼罩的情况下无人驾驶车辆已经基本能够实现正常的载人拉货，那么疫情过后，这些无人驾驶车辆是不是就要成为我们日常生活中的交通工具呢？