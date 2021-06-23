Powerwall 入华：特斯拉将在中国推出光储充一体化项目

北京时间 6 月 23 日上午消息，据报道，特斯拉上海超级工厂为国内生产汽车已经一年有余，但特斯拉中国目前的业务还仅限于电动汽车。但从最近的宣传上看，该公司准备在国内推出“光储充电一体化项目”。

特斯拉中国官网上的声明显示，特斯拉 Powerwall 即将正式入华，并将在 2021 年 6 月 23 日举行“中国光储充一体化项目发布会”。该公司还在官网上贴出三张宣传图：一张是特斯拉超级充电桩，第二张是 Powerwall 电池，第三张则是太阳能面板。

有趣的是，此次产品发布会将在全年日照充足的拉萨举行。所以业内人士猜测，此次发布会除了在中国正式推出 Powerwall 和特斯拉民用太阳能产品外，还有可能宣布相关的大型工业项目。

特斯拉中国官网还显示，Powerwall 等能源产品目前仍未开放预订。点击 Powerwall 产品页面，还只能看到“获取最新资讯”的选项。特斯拉中国官网有可能在 6 月 23 日的发布会后进行更新，届时可能宣布 Powerwall 和太阳能产品在国内的官方价格。

虽然 Powerwall 是一款优秀的电池储能产品，但其高昂的售价可能令多数中国消费者望而却步，毕竟国内的电价相对便宜。但如果特斯拉能够找到进军中国民用能源领域的方法，并针对本地市场对 Powerwall 进行优化，家用储能电池行业或许会受到普通家庭的欢迎。