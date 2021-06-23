亚马逊组织内部陪审团：被裁可上诉，最终解释权归公司所有

北京时间 6 月 23 日早间消息，据报道，来自亚马逊的内部文件和知情人士透露，接近被该公司解雇的员工可以向一个内部陪审团提交他们的案件。这个陪审团的成员，一部分是由该公司所选定的。亚马逊内部的绩效提升项目 Pivot 让部分员工面临着失业。

如果员工上诉成功，他们将可以恢复工作。而上诉失败的员工，则必须要选择以较少的报酬离开（大约是最初提议的三分之一），或是继续进行上诉。

员工必须在 3 个工作日内决定是否上诉。然后，员工需要写一份声明，连同支持性文件，详细说明他们如何达到了业绩预期。

接下来，他们要向陪审团陈述自己的情况，陪审团可由一名经理或五名亚马逊员工组成。提出上诉的人从他们不认识同事或经理的名单中选择。员工和公司都对谁将成为这些上诉小组的成员有发言权。例如，亚马逊有时会提供一份同事名单供员工选择。一位现任亚马逊经理说，陪审团一般都非常倾向于管理者。

一位经历了这一程序的员工表示，上诉是一个孤独、令人生畏的过程，员工在准备答辩之前，不允许阅读经理对他们表现的评估。

除此之外，员工也不被允许寻求外部法律支援。另一位经历了该程序的员工表示：“你根本不明白自己正在和什么对抗。”由于担心遭到亚马逊的报复，这位员工拒绝透露姓名。

内部人士看到的内部文件显示，如果员工上诉成功，他们加入亚马逊内部的其他团队，一般情况下转岗会在 60 天内完成。亚马逊在内部文件中表示，公司将“努力为员工寻找新岗位，但是无法保证一定可以找到。”