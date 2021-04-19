工信部刘烈宏：提速降费成果显著，继续实施精准降费

IT之家 4 月 19 日消息 根据中国工信部官方公众号 @工信微报消息，今日国务院新闻办举行网络提速降费政策有关情况政策例行吹风会。工业和信息化部党组成员、副部长刘烈宏，工业和信息化部信息通信发展司副司长刘郁林，国务院国资委财管运行局负责人刘绍娓出席吹风会介绍有关情况，并回答记者提问。

刘烈宏表示，我国提速降费政策实施以来，取得了显著成就，实现了农村和城市“同网同速”。自 2015 年网络提速降费实施以来，这五年间固定宽带单位带宽和移动网络单位流量平均资费降幅超过 95%，2020 年下半年以来，随着 5G 建设发展进程加速，移动网络单位流量平均资费又下降了 10% 以上。我国移动通信用户月均流量（DOU）从 2015 年初的 205MB 提升至 10.85GB，提升 40 多倍。

刘烈宏还表示，将“光纤入户”纳入城镇老旧小区改造内容，保障网络建设通行权。开展学校联网攻坚，全国中小学校（含教学点）100% 实现宽带接入。推动远程医疗能力覆盖所有贫困县县级医院。

IT之家了解到，今年我国《政府工作报告》提出，加大 5G 网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景，中小企业宽带和专线平均资费再降 10%。具体来看，目前我国基础电信企业面向中小企业开展企业宽带提速惠企行动，推出“云 + 网 + 应用”等融合产品优惠，持续降低了企业用网用云成本，助力中小企业提升信息化水平。还面向农村的脱贫户提出 5 折基础通信服务资费折扣，面向听障人群推出畅听王卡；面向老年人推出银龄卡、孝心卡等。

农村方面，工信部表示，全国行政村通光纤、通 4G 比例都超过 99%，经测试，已通光纤试点村平均下载速率超过 100Mb/s。今年再部署第 7 批电信普遍服务的建设任务，预计在农村及偏远地区支持 1 万个 4G 基站建设，推动宽带网络逐步向农村人口聚居区、生产作业区、交通要道沿线等重点区域延伸。