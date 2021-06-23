亚马逊收购米高梅难度升级，FTC 将进行反垄断审查

北京时间 6 月 23 日下午消息，据报道，美国联邦贸易委员会（FTC）将对亚马逊收购电影制片公司米高梅的交易展开调查，负责这次调查的将是大型科技公司的最知名批评者之一。

据知情人士透露，亚马逊的这笔收购交易的反垄断调查将由 FTC 负责，而非司法部。前哥伦比亚大学法学院教授莉娜・卡恩（Lina Khan）向来积极提倡加大对科技平台的执法。上周，在获得参议院确认后，莉娜・卡恩正式接任 FTC 主席。

这笔 84.5 亿美元的米高梅收购案将给莉娜・卡恩上任后的反垄断议程带来早期考验。2017 年，仍是耶鲁大学法学院学生的卡恩撰写了一篇影响力广泛的论文，题为“亚马逊的反垄断悖论”。她的这篇论文回顾了这家在线零售商从不起眼的卖书平台到控制数字经济关键基础设施的巨头的发展之路，以及传统反垄断分析为何未能发现这家公司对竞争构成的威胁。

FTC 拒绝发表评论。

亚马逊的这笔收购也招来那些忌惮科技公司发展之人的批评。但反垄断专家认为，监管机构想要阻止这笔交易有困难。FTC 先前也曾调查过亚马逊收购全食超市一案。在没有发现竞争问题后，FTC 同意了亚马逊对全食超市的收购。

马萨诸塞州参议员伊丽莎白・沃伦（Elizabeth Warren）在 Twitter 上写道，看到 FTC 打算调查这笔交易，她感到十分高兴。她说，亚马逊，可不是什么普通的收购方。

她写道：“FTC 应该仔细调查这家巨头的收购案可能对流媒体和娱乐行业的影响。不仅如此，FTC 还应该调查这笔收购对员工、小型企业和整体竞争的影响。”

Cowen & Co。分析师保罗・格兰特（Paul Gallant）在一份报告中指出，尽管 FTC 可能会对亚马逊的收购交易展开深入调查，但他预期该监管机构最终还是会批准该笔交易，因为来自流媒体平台和传统有线电视的付费电视内容市场竞争日益激烈，将使消费者受益。

亚马逊和其科技同僚们在过去十年中收购了数百家公司，却几乎未曾遭到美国反垄断执法者的阻止。这些科技公司大肆收购的行为最终招致广泛批评，人们指责反垄断机构未能积极地质疑这些公司的收购行为。同时，人们也希望推进新的立法，以修订反垄断法。

周三，众议院议员将考虑针对亚马逊和其她科技平台提出一系列反垄断法案，其中有一项法案如通过会让大型科技公司的收购更难获得批准。