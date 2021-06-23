瑞典一法院维持瑞典政府“华为 5G 禁令”，后者回应称正研究进一步法律救济途径

IT之家 6 月 23 日消息 据中新社报道，去年 10 月，瑞典邮政和电信管理局（PTS）禁止华为向瑞典移动公司供应 5G 设备。华为在法院对这一决定提出了挑战。

路透社最新消息，瑞典一家法院本月 22 日维持了禁止华为在瑞典销售 5G 设备的禁令。对此，华为 23 日发布声明回应称，华为尊重行政法院的裁决，但对此感到遗憾。本次法院判决并非最终判决，我们正在研究进一步的法律救济途径，以捍卫自身权益，网络安全是华为的最高纲领。我们呼吁瑞典相关机构基于事实，制定客观、统一、可验证的网络安全标准。

值得一提的是，上月 24 日，爱立信方面曾发出警告性预测，预计该公司在华 5G 市场份额将大幅缩水，部分原因和瑞典将中国供应商排除出本国 5G 网络建设之外有关。就在此时，爱立信也通过发言人强调，法院的判决“可能会对包括爱立信在内的瑞典企业和瑞典经济产生不利影响”。

IT之家了解到，去年 10 月 20 日，瑞典政府以所谓“安全理由”禁止华为和中兴参与其 5G 网络建设。当时，瑞典邮政和电信管理局（PTS）宣布，将禁止参与之后 5G 频谱拍卖的企业使用华为或中兴公司的 5G 设备，正在使用的华为或中兴设备则必须在 2025 年初之前完成更换。