主流游戏均已适配华为鸿蒙 HarmonyOS，体验有明显提升

IT之家 6 月 23 日消息 自华为鸿蒙系统发布以来，用户数量迅速攀升，不到一周就突破了 1000 万。虽然鸿蒙系统兼容安卓应用，并且许多应用开发商针对鸿蒙系统进行了优化，但不少用户担心鸿蒙系统在游戏方面的表现。

据证券时报报道，目前市场上绝大多数游戏均能自动适配鸿蒙系统。近日华为在搭载了鸿蒙系统的手机应用市场中推出了“鸿蒙专区（Harmony OS 专区）”。其中除了有鸿蒙系统推荐应用、精品应用外，还有单独的“支持鸿蒙系统的精品游戏”专区。

据悉，该专区内的游戏包括《王者荣耀》、《和平精英》、《使命召唤》等，几乎覆盖了目前市面上的所有主流游戏，并且这些游戏无论是数据包大小还是下载量、评论量，与搭载安卓系统的手机应用市场均无差别。

IT之家了解到，游戏体验方面，在鸿蒙系统更新当日就有不少玩家表示，鸿蒙系统中的游戏体验有明显提升，具体表现在加载速度加快、流畅度提升、画质改善等方面。此外，鸿蒙系统中部分小工具延续了华为原有设计，比如游戏中的悬浮窗有所改善，用户可以在游戏界面里，打开微信等其他应用。

目前已有多家上市公司表示，旗下游戏产品已全部适配鸿蒙系统。随着鸿蒙系统的发展，用户量上升，未来厂商也可能需要针对性开发鸿蒙版本应用。