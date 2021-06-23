iPhone 需要增加第三方应用分发渠道？苹果今天说“NO”

IT之家 6 月 23 日消息，苹果公司今天更新了 App Store 隐私政策的白皮书，其中重点谈到了关于 iPhone“侧载”的问题。所谓“侧载”，就是不通过 App Store，而是通过第三方渠道在 iPhone 上安装应用软件，就像安卓手机那样。

在这份名为《为数百万 App 构建可信的应用生态体系 — App Store 在安全防护上的重要作用》的白皮书中，苹果称，“App Store 上目前有近 200 万个应用程序，每周新增数千个应用程序。鉴于 App Store 平台的庞大规模，我们从一开始就非常重视确保 iPhone 的安全性问题。”

接着苹果表示：“有很多人建议我们应该为开发人员提供一个在 App Store 之外的应用分发渠道，例如通过网站或者第三方应用商店，这个过程叫‘侧载’”。苹果表示，允许侧载会降低 iOS 平台的安全性，并让用户面临严重的安全风险。

“有很多关于 iPhone 侧载方面的讨论，但往往把重点放在市场或供应商或开发者上，而忘记了用户。”该公司表示。

IT之家曾报道，苹果 CEO 蒂姆・库克在 6 月 17 日曾针对欧盟反垄断负责人玛格丽特・维斯塔格（Margrethe Vestager）提出的“数字市场法案”（DMA）进行了评论，他担心这项拟议的法案会导致更多应用不通过苹果公司的 App Store 应用商店进行安装，而这会破坏 iPhone 的安全，也会影响到苹果近期针对 App Store 隐私保护实行的一系列举措，包括隐私标签、应用跟踪透明度等。

苹果在白皮书中讲到了 App Store 是如何进行 App 安全性审查的，主要包括四个关键流程：

第一个是自动化的软件扫描，通过这种扫描技术，可以确保没有已知的恶意软件进入 App Store；

第二是通过人工审核，对 App 的描述和功能进行详细审查，这样可以阻断一些常见的恶意软件的骗术；

第三，这些审核专家也会通过手动体验式的检查来审核应用安全性，从而确保应用不会偷偷访问用户的敏感数据，同时也会特意去评估一些面向儿童或者孩子的应用，这类应用一般在安全标准方面更加严苛，审核专家们会验证他们是否符合这种严苛的安全标准；

第四，在 App Store 中会有关于 App 审查的程序，App Store 本身也提供了纠正隐私安全保护问题方面的机制，方便苹果和开发者沟通，解决问题，或者对相关恶意程序进行移除，甚至给用户退款等。

而如果允许应用侧载，则会对 iPhone 的安全机制造成破坏。苹果列举了侧载可能会带来的危害，包括造成对儿童用户较不安全的环境，出现过度追踪儿童的活动等等，还有会造成恶意软件，特别是勒索软件的扩散，这些软件会有全新的途径通过侧载来感染用户，它们也会对 App Store 带来更大的风险，因为攻击者会更聚焦锁定 iPhone。此外，应用的侧载也会造成欺诈与盗版更加猖獗，而届时苹果将没有机制来反制。

苹果称，过去几年隐私保护的作法变得松懈，是因为侧载的应用可以跳过隐私标签，在没有取得同意的情况下跟踪用户，甚至针对用户的使用习惯进行诈骗等恶劣活动，这样的情况如果出现了，就很难进行限制。