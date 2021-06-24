外媒 The Verge ：我们想要的是微软 Win11 ，不是“Win10.5”

IT之家 6 月 24 日消息 微软即将在今天公布“Windows 11”系统，这是该公司的下一个主要操作系统。虽然 Windows 11 的泄漏已经提供了一些早期的设计变化，但我们期待着今天能看到更多。新的“开始”菜单、圆角和常规 UI 修复升级已经被期待了几个月，但微软需要展示的是 Windows 11 的一些重大的变化，以证明它不仅仅只是涂了一层油漆的 Windows 10。

到目前为止，我们所看到的很多东西都是在 Windows 10X 中已经计划好的，这个版本的 Windows 原本要与双屏设备一起推出。Windows 10X 包括新的“开始：菜单，它更像一个启动器，位于任务栏的中心。Windows 10X 还对用户界面进行了许多简化，并对 Windows 的总体可用性进行了改进。

疫情发生后，微软迅速尝试为笔记本电脑重新设计 Windows 10X，为那些突然对远程工作和学校教育有大量需求的设备提供更简化的操作系统。但是 Windows 10X 简化 Windows 及其应用模式的尝试并没有成功。熟悉情况的消息人士表示，在过去几年中，微软一直在努力使 Windows 10X 的应用兼容性达到可接受的水平，此前该公司原计划在一个特殊的容器中运行应用程序，以提高运行新操作系统的设备的安全性和性能。

容器本来是 Windows 10X 的重大变化，特别是对开发者来说，而在泄露的 Windows 11 构建版本中没有迹象表明微软计划很快实施容器。相反，Windows 11 似乎正在采用 Windows 10X 中的大部分 UI 变化。泄露的 Windows 11 版本还包括对多任务的一些改变，改进对多显示器的支持，以及一些可能的性能改进--特别是对 PC 游戏。

Windows 11 中最重要的变化可能是微软对其在 Windows 商店中允许更开放的应用程序的做法。泄露的 Windows 11 版本不包括新的微软商店，但据传微软将向任何 Windows 应用程序开放其应用商店。这意味着 Chrome、Adobe Creative Suite 和许多其他不存在于 Windows 商店的应用程序将变得可用。

也许更重要的是，微软预计还将允许开发者绕过其商店应用程序的支付系统。这意味着，如果开发者决定使用自己的支付系统，他们将不必从应用内购买的收入中向微软缴纳分成。这将是一个巨大的变化，而且会给苹果 App Store 带来更大的压力，就在微软帮助 Epic Games 辩称 iPhone 和 PC 一样是通用设备之后。

除了商店之外，我们希望看到微软将 Windows 11 与 Windows 10 区分开来，重点关注操作系统的日常用户。生产力是其中的一个关键部分，对于每天使用 Windows 进行学习和工作的数百万人来说，使 Windows 更容易、更可靠也是如此。苹果本月早些时候推出的通用控制给我们留下了深刻印象，这是一种使用 Mac 上的键盘和触控板来控制 iPad 的简单方法。它使得在这些设备之间拖放内容变得非常简单，如果你使用多个设备，还能提高生产力。

在泄露的 Windows 11 版本中，有一些暗示，可能会有一些多任务的改进。在 Windows 11 的最大化按钮上出现了一个新的控件，允许你快速地将应用程序抓取到位。不过这些抓取功能在 Windows 中已经存在多年，所以希望我们能看到更多的变化，帮助 Windows 用户改善他们的日常工作流程。

除了生产力，Windows 也被用于 PC 游戏。对数百万使用 PC 而不是游戏机的人来说，更大的努力来改善 Windows 11 的游戏功能将是一个值得欢迎的消息。Xbox Game Bar 和新的 Xbox 应用程序是很好的补充，但现实是，PC 游戏被 Steam 和 Discord 所主导。我们希望看到微软认识到这一点，而不是试图将类似 Xbox 的体验强加给 PC 玩家。我认为 Xbox Game Bar 是朝着正确方向迈出的一步，但微软在 Windows 11 及以后仍有很多事情可以做。

我们希望微软在 Windows 11 中改进其游戏模式。这个神秘的功能只是“优化你的电脑以利于游戏”，但实际情况是，它的作用很小。当你启用游戏模式运行游戏时，它会抑制 Windows Update 安装驱动程序或试图重新启动你的电脑，并神秘地“根据具体的游戏和系统帮助实现更稳定的帧率”。不过，它还不足以限制其他应用程序占用你的 CPU 甚至是 GPU 资源。PC 游戏玩家通常会禁用服务，限制应用程序，并利用注册表来代替。

除了这些关键领域，我们还希望看到微软在 Windows 11 中改进一些基本要素。我仍然需要挖掘注册表来翻转鼠标滚轮的方向。虽然有些鼠标包括可以改变方向的驱动程序，但 Windows 却没有。这是一个奇怪的遗漏，在整个 Windows 系统中，有许多例子表明，微软可以在清理操作系统方面做得更好。

其中之一是“设置”，我经常被扔到“控制面板”的古老世界里去调整设置。微软保留控制面板是因为它有令人印象深刻的传统支持，但它应该是你真正需要挖掘的东西，而不是你随机发现的一个区域。

我们期待着微软为 Windows 11 带来一些惊喜，证明它不仅仅是一个 Windows 10.5。微软员工 Miguel de Icaza 在周二调侃称，公司将讨论他花了几年时间推动的东西，后来他删除了这条推文。对于这样一个大事件来说，这是显得很神秘。De Icaza 是 Xamarin 的联合创始人，这是一款用于构建移动应用程序的工具，可以在 iOS 和 Android 上运行。微软早在 2016 年就收购了 Xamarin，此后该公司一直在改善其在 Windows 的开发者方面的支持。

我们一定会听到 Windows 11 中对 Windows 开发者的改进，甚至可能对微软的 Windows Subsystem for Linux（WSL）做出一些改变。Linux GUI 应用程序即将进入 Windows，而且微软还将举行单独的以 Windows 开发者为中心的活动，因此很可能会有相关的重要的开发公告。