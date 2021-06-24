谷歌宣布将 Chrome 淘汰 Cookie 的时间表推迟到 2023 年

北京时间 6 月 24 日晚间消息，据报道，谷歌今日宣布，将 Chrome 浏览器淘汰第三方跟踪 Cookie 的时间表从 2022 年推迟到 2023 年，以便让数字广告行业有更多时间规划更具隐私意识的定向广告。

谷歌去年年初宣布，将在 2022 年初结束 Chrome 浏览器对第三方 Cookie 的支持，理由是用户对隐私和数据控制权利提出了更高的要求。显然，这一决定将颠覆当前的在线广告市场。Cookie 是数字广告 25 年来的基石，要实现跨平台精准投放广告，第三方 Cookie 是一种常用的工具。

停止对第三方 Cookie 的支持后，谷歌计划推广其“隐私沙箱”（Privacy Sandbox）技术。但出版商和广告技术公司纷纷抱怨称，谷歌所谓的“隐私沙箱”将限制他们收集网络用户信息的能力，从而影响他们提供更具价值广告的能力。

今日，谷歌宣布将淘汰 Cookie 的时间表推迟到 2023 年。Chrome 隐私工程总监维奈・戈尔（Vinay Goel）在一篇博客文章中称：“虽然这项倡议已经取得了相当大的进展，但很明显，整个生态系统需要更多时间才能把这件事做好。”

谷歌表示，它将继续与 Web 社区合作，开发更私密的广告衡量方法，提供相关广告和内容，以及欺诈检测。Chrome 的目标是在 2022 年末部署相关技术，让开发者开始采用这些技术。

今年 1 月，英国反垄断部门“竞争与市场管理局”（CMA）对谷歌淘汰 Cookie 的计划展开了反垄断调查。CMA 称，谷歌此举可能削弱出版商的能力，破坏数字广告市场的竞争，从而进一步巩固谷歌的市场力量。

谷歌今日对此表示：“根据我们与英国 CMA 的合作，以及我们做出的承诺，从 2023 年年中开始，Chrome 将在三个月内逐步淘汰第三方 Cookie，直至 2023 年底。”