Win11 降临：Windows 从此度过 36 个年头，但现在早已不是微软和 PC 的时代

Windows 10 发布近六年之后，微软终于发布了新版桌面操作系统 Windows 11。

正式版本将于今年晚些时候的假日购物季提供免费升级，具体升级硬件要求可以在微软官网查看，Windows 预览体验计划将在下周提供早期预览版本。

简单介绍一下 Windows 11 的主要升级之处：界面设计更加简洁流畅，“开始”键放在了中心位置，增加桌面 Widgets 通知组件；增加定制虚拟桌面，方便用户区分工作、学习和生活的不同需求；提升游戏体验；升级 Microsoft 应用和内容商店，微软放弃佣金分成，让开发者获得全部收入。

此外，Windows 11 的最大亮点是更加契合谷歌和苹果的移动平台，与亚马逊应用商店合作，支持安装运行 Android 应用（基于英特尔 Bridge 技术，无论是英特尔还是 AMD 处理器都支持）；基于云端的 Office 365 可以实时查看 iOS 和 Android 上的最近文档，优化了对 Windows 平板的触控体验。

有趣的是，很多 PC 用户都反应发布会直播卡顿明显，而苹果用户却觉得相当流畅。开个玩笑，或许是微软优先保证吸引发展苹果用户，反正现在 PC 用户都会强制升级的。希望 Windows 11 在升级体验方面也能有个飞跃，根治一下升级短路的多年痼疾。

曾经的黄金时代

45 分钟发布会看完，倒是陷入了回忆。自从 1985 年首代 Windows 发布以来，微软这款核心产品已经走过了 36 个年头，推出了十多个主要版本。年过不惑的中年人会清楚地记得：二十多年前，微软的影响力远胜于今日的苹果，Windows 几乎等同于个人电脑。

在 Windows 95 和 98 上市时，都有狂热微软粉丝连夜去商店排队，购买新系统光盘回家安装，第一时间体验新功能，比后来果粉买排队 iPhone 还疯狂。毕竟那个时候电脑是稀罕物，也是唯一的上网设备，在线升级还是看似遥远的未来。Win95 给 PC 带来的颠覆性升级，后续版本基本无法再重现。

开始菜单，IE 浏览器，扫雷小游戏，Windows 95 和 98 的诸多设计与功能，都直接关系到全球亿万用户和企业的日常工作生活，都是二十多年互联网历史的里程碑记忆。那是软件的黄金年代，微软的地位如日中天，盖茨还是年富力强的 CEO，已经成为了全球首富。

刚刚回归苹果的乔布斯放下自尊，亲自跑到西雅图求见老对手盖茨，一方面恳请微软注资拯救资金几乎断裂的苹果，另一方面希望微软为自己的电脑开发 Word。考虑到美国政府的反垄断调查，盖茨也不愿看到自己唯一的竞争对手破产，哪怕当时苹果市场份额只有 4.6%。

不过，随着 Win 95 和 Win 98 的推出，也掀开了一个全新的互联网时代。个人电脑走进千家万户，网络经济开始机遇迸发，雅虎还是互联网的标志巨头，杨致远比扎克伯格更具互联网偶像气质，亚马逊的网上卖书订单猛增，谷歌二老在斯坦福相识创业。

不再是 PC 时代

二十多年时间，科技行业已经桑田巨变，硅谷已经经历了数波大潮，从软件到互联网到移动互联网到现在的云端服务和人工智能。乔布斯已经仙逝，当年差点破产的苹果如今已经是全球市值和收入最高的巨无霸公司。盖茨也已经隐退做慈善多年。微软在经历鲍尔默时代的停滞十年后，在纳德拉掌舵之后，确定了云服务和跨平台的战略，微软也终于开始再度加速增长。

就在 Windows 11 发布前两天，微软市值盘中突破了两万亿美元，成为仅次于苹果的全球市值第二大科技公司。微软于 1986 年上市，2019 年市值首次突破万亿美元；但从 1 万亿到两万亿美元，却只用了两年时间。

Windows 走过了几十年，现在依然是桌面系统的主导平台，依然是 10 亿用户的选择。Windows 目前在桌面系统的市场份额依然高达 73.5%，远远高于排名第二的 Mac OS16%。在游戏电脑领域，Windows 市占率更是高达 97%，没有任何对手。虽然过去五年，Mac OS 的市场份额增长了七个百分点，但在企业办公和诸多商用软件领域，PC 依然是唯一的选择。

然而，Windows 的主导地位没变，但个人电脑的时代却早已过去。智能手机才是现在用户最常用的上网设备。我们似乎已经忘记了 Windows 曾经是我们几乎唯一的互联网入口。

谷歌 Analytics 的流量数据显示，2020 年全球互联网来自移动设备的流量占比已经达到 68%，而桌面系统的流量占比下降到 29%，平板占据 3%。按照设备计算，智能手机的份额已经达到 55.3%，而 PC 只有 42%。

如果算上所有设备的操作系统，那么目前 Windows 在全球操作系统市场的份额只有 30.8%，Android 操作系统以 41.4% 位列第一，iOS 系统以 16% 排在第三位。2009 年智能手机刚刚起步的时候，Window 在所有设备中的市场份额高达 93%，在桌面系统市场的份额是 94%。

疫情刺激市场增长

尽管已经步入“后 PC 时代”多年，但这并不意味着个人电脑领域已是明日黄花。去年开始的新冠疫情导致各国纷纷宣布居家停摆，带动了远程教育与远程办公，刺激了笔记本和平板等硬件升级需求，也给陷入多年停滞的 PC 行业带来了显著提升。PC 的销量增长也意味着 Windows 的营收增长。

Gartner 的数据显示，去年全球 PC 出货量同比增长 4.8%，达到 2.75 亿部，是过去十多年来的最大增幅（不包括 Chromebook）。现在全球增长最快的平台不是 Windows，而是 2011 年才发布的 Chromebook。StockApps 的统计数据显示，去年全球 Chromebook 出货量达到 2960 万部，同比增长 75%。

今年第一季度，全球不包括 Chromebook 的 PC 出货量为 6990 万部，同比增长 32%；与此同时 Chromebook 却是同比增长 276%，达到了 1200 万部，惠普和联想两大厂商占据了其中 60% 的出货量。如果将 Chromebook 计入 PC 统计的话，Chrome OS 第一季度的市场份额已经高达 14.7%，首次超过了 Mac 系统。

K-12 教育市场（中小学）更是已经完全被 Chromebook 占据。Gartner 今年 2 月公布的数据显示，Chromebook 在这个价格主导的市场占据了接近七成的市场份额，微软旗下游戏 Minecraft 甚至已经支持 Chromebook。这些未来的消费者接触的第一个桌面操作系统是 Chrome OS，接触的第一个手机平台更加不是 Windows。

营收贡献排第三

或许这是微软在 Windows 上的最大失意之处，他们已经无可挽回地错过了移动平台机遇，也因此错过了智能家居、可穿戴、车联网等基于移动平台延伸出来的市场机遇（就消费端而言，这些领域背后的云服务依然是微软和亚马逊的主导领域）。

智能手机才是用户的网络入口和控制中枢，没有人会通过笔记本来控制智能设备。由于没有自己的移动平台，也没有智能家居生态，语音助手 Cortana 成为了空中楼阁，不得不被微软逐步搁置和放弃。

Windows 11 的最大亮点就是更加向 iOS 和 Android 靠拢，不仅开始支持 Android 应用（与亚马逊商店合作），更通过云服务保障用户在移动端使用生产力软件可以无缝衔接到桌面系统。这是微软移动战略失利之后的无奈，也是 Windows 产品的未来定位。

现在的 Windows，已经不再是微软的最大营收来源。在销售旺季的去年第四季度，Windows 所在的“更多个人计算”部门（Windows、Xbox、Surface 等业务）目前的营收占比是 35%，与“智慧云”（Azure、SQL 服务器、GitHub 等云服务）部门营收基本持平。但运营收入的贡献占比却明显低于“智慧云”和“生产力与商业流程”部门（Office、Dynamics 和 LinkedIn 等业务）。

具体细分产品下来，Windows 这头曾经最大的现金牛目前的营收占比只有 16% 左右，已经被 Office 和 Azure 业务明显甩在了身后。而且相对于增长有限的 Windows 收入，市场空间巨大的云服务才是微软的发力重心，去年第四季度 Azure 营收同比增长了 50%。

云服务才是核心

是的，失之东隅，收之桑榆。在桌面领域陷入停滞，移动领域不断失意的另一面，微软却在云计算和软件服务方面取得了坚实的进展。纳德拉上台之后立即砍掉了收购来的诺基亚硬件与服务部门，也逐步放弃了 Windows 移动平台，转而让自己的软件与服务面向苹果与谷歌平台开放。

以 Azure 为代表的云服务是微软目前的战略核心，微软同时提供着 SaaS（软件即服务）、PaaS（平台即服务）、LaaS（基础架构即服务）服务，更通过其优势性的 B2B 网络来推动着云服务的增长。Azure 是微软在 2010 年推出的云服务，但加速增长却是从纳德拉接管之后开始的。相比之下，AWS 是 2006 年发布的，谷歌云是 2008 年推出的，微软并没有先发优势。

Synergy 的数据显示，2014 年纳德拉接管微软的时候，Azure 在全球云服务市场的市场份额是 10%，领头羊亚马逊 AWS 的市场份额是 28%。过去几年时间，Azure 业务始终保持着超过 50% 的同比增长。现在 Azure 的市场份额已经突破了 20%，明显缩小了和 AWS 的差距，也甩开了和谷歌及 IBM 的身位。目前 63% 的企业都在使用 Azure 云服务，这个数据同样仅次于 AWS。

或许要赶超 AWS 并不是一件容易的事情，但全球云服务市场却在迅猛增长，微软和亚马逊携手控制了超过半数的市场份额，都能从这个巨大的商机中获得最多的利润。微软财报显示，去年第四季度 Azure 不仅营收增长超过 50%，更为重要的是，商业云服务的毛利润已经达到了 71%，这是其他业务都无可比拟的。

另一边从 Office 到 Teams 到 Minecraft，微软把几乎所有的生产力软件服务都推向了所有移动端用户，无论是苹果和谷歌平台。受益于疫情期间巨大的远程协作与教育需求，Windows Teams 不仅在企业协作领域击败了行业对手 Slack，也迅速缩小了与视频会议先行者 Zoom 平台的差距。今年 4 月，Windows Teams 的日活用户已经达到了 1.45 亿人，同比增长了近一倍。

尽管 Windows 在 K12 教育领域不敌 Chromebook，但这并不妨碍微软在教育软件服务领域增长迅猛。得益于疫情带来的远程教学需求，短短一年时间，Teams 的学生用户总数就从 700 万直线飙升突破了 1 亿大关。

更加开放的未来

正因为整体方向转向云端和 2B，纳德拉的微软在过去几年斥资数百亿美元，先后收购了 LinkedIn、GitHub、Nuance、Zenimiax 等诸多资产。利用目前股价飙升带来的优势，微软在社交、游戏、云服务等诸多领域都积极扩大布局。

同时，微软的合作心态也越来越开放，不仅与 Red Hat、Salesforce、Linux 等老对手拉近了关系，与亚马逊、谷歌和苹果也在移动端推进多种合作；今天 Win 11 支持 Android 应用就是和亚马逊合作的产物。

正如硅谷风投家本・霍洛维茨所说，随着战略思路的转变，现在的微软已经不再是那个对手需要恐惧的贪婪巨头，而是一个创业公司与合作伙伴可以相信合作的云服务提供商。

今日微软市值收盘后正式突破了两万亿美元（周二是盘中一度突破）。在纳德拉执掌微软的过去六年时间，微软股价飙升了五倍，过去两年增长了一倍，这种疯狂的涨势显然与 Windows 没有太大关系。相比之下，在鲍尔默主导微软的 14 年时间，微软股价反而下滑了 32%（主要是他接手微软的时候正值网络股泡沫）。

如果说 Windows 代表着那个逝去的软件黄金时代，那么微软的未来毫无疑问属于云服务和 AI 时代。服务和协作成为微软新的企业基因。

36 年历史的 Windows 在今天迎来了 Win 11，但微软早已超越了这个操作系统。