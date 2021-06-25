看看你的电脑是否能够运行微软 Win 11，用 PC Health Check 健康程序检查

IT之家 6 月 25 日消息 今晚，微软举行了下一代 Windows 的发布会，正式宣布名称为 Windows 11。

微软今天发布了名为 PC Health Check 的新工具。使用这个新的 PC 健康检查可以用来检查你的 PC 是否可以运行 Windows 11。

从截图可以看出，除了 Windows 11 PC 要求检查外，这个应用还可以让你检查备份和同步的状态，Windows 更新状态等。

你可以在这里免费下载 Windows PC 健康检查应用程序。

《微软 Win11 运行硬件最小需求配置公布：1GHz 64 位处理器，4GB 内存 / 64GB 存储》

Windows 11 是微软的 Windows 10 桌面操作系统的继任者。微软表示，我们还在与零售伙伴合作，确保你今天购买的 Windows 10 电脑已经准备好升级到 Windows 11。免费升级将在今年假期开始向符合条件的 Windows 10 电脑推出，并持续到 2022 年。下周，我们将开始向 Windows Insider Program 分享 Windows 11 的早期版本 -- 这是一个充满激情的 Windows 粉丝社区，他们的反馈对我们很重要。