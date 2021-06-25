微软 Win11 运行硬件最小需求配置公布：1GHz 64 位处理器，4GB 内存 / 64GB 存储

IT之家 6 月 25 日消息 今晚，微软举行了下一代 Windows 的发布会，正式宣布名称为 Windows 11。

微软今天公布了在电脑上安装 Windows 11 的基本要求。如果你的设备不满足这些要求，你可能无法在设备上安装 Windows 11，建议你考虑购买一台新电脑。如果你不确定电脑是否满足这些要求，可以咨询你的原始设备制造商 (OEM)；如果你的设备已经在运行 Windows 10，你可以使用电脑健康状况检查应用来评估兼容性。

需要 1 GHz 或更快的支持 64 位的处理器（双核或多核）或系统单芯片 (SoC)；4 GB 内存；64 GB 或更大的存储设备；支持 UEFI 安全启动；受信任的平台模块 (TPM) 版本 2.0；支持 DirectX 12 或更高版本，支持 WDDM 2.0 驱动程序；对角线长大于 9 英寸的高清 (720p) 显示屏，每个颜色通道为 8 位。

Windows 11 是微软的 Windows 10 桌面操作系统的继任者。微软表示，我们还在与零售伙伴合作，确保你今天购买的 Windows 10 电脑已经准备好升级到 Windows 11。免费升级将在今年假期开始向符合条件的 Windows 10 电脑推出，并持续到 2022 年。下周，我们将开始向 Windows Insider Program 分享 Windows 11 的早期版本 -- 这是一个充满激情的 Windows 粉丝社区，他们的反馈对我们很重要。