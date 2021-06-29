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苹果 M1 iMac 虚拟机化运行微软 Win11 ARM 预览版体验，还玩了一把《英雄联盟》

2021/6/29 19:43:07 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家 6 月 29 日消息 今天凌晨，面向 Dev 开发频道发布了第一个 Windows 11 Insider Preview 版本，即 Build 22000.51!  微软表示，随着我们在未来几个月内完成产品的定型，我们将与你一起验证这一体验。在这个早期预览中，你将可以尝试上周展示的许多新功能，但不是全部。

另外还有 Win11 预览版镜像泄露了，IT之家编辑通过 Parallels 虚拟机运行和升级了 Win11 ARM 预览版 Build 22000.51，使用了默认的 Parallels 虚拟机设置，采用了 M1 处理器的两个核心（1GHz 主频），内存 3072MB。

IT之家发现，M1 芯片 iMac 通过 Parallels 虚拟机可以较流畅地运行 Windows 11 ARM 系统，打开“开始”菜单等响应比较快速，另外我们还尝试进入了《英雄联盟》游戏查看效果。

需要注意的是，在使用 macOS 系统工具录制屏幕时也会影响《英雄联盟》游戏的运行帧率，以下截图显示了该游戏在叠加多层转译后的实际运行效果，分辨率为 4480 x 2520，帧率在 40 FPS 左右。

下面是苹果 M1 iMac 虚拟机化运行微软 Windows 11 预览版简单体验视频。

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关键词：虚拟机M1imacWin11

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