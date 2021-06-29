微软宣传图暗示 Win11 正式版发布具体时间：10 月 20 日

IT之家 6 月 29 日消息 今天凌晨，面向 Dev 开发频道发布了第一个 Windows 11 Insider Preview 版本，即 Build 22000.51! 微软表示，随着我们在未来几个月内完成产品的定型，我们将与你一起验证这一体验。在这个早期预览中，你将可以尝试上周展示的许多新功能，但不是全部。

外媒 Windows Latest 报道，在网络上微软的预告片和沃尔玛的产品清单被发现提及到 10 月发布后，Windows 11 可能会在不远的将来面向用户推送。

与过去几次 Windows 10 功能更新不同，Windows 11 为桌面引入了几个大的变化，包括重新设计的“开始”菜单，抛弃了动态磁贴，采用新的网格布局，新的定制选项，桌面上的 Windows 小工具，新的贴靠布局体验，以及其他。

Windows 11 将是符合条件的 Windows 10 用户免费更新，并将在今年晚些时候发布。如果你等不及，该操作系统的官方预览版已经发布。

我们距离 Windows 11 的公开正式版发布也不远了。正如你在截图中看到的，微软公司 YouTube 频道的非常简短的预告片暗示了 Windows 11 的发布日期为 10 月。宣传图展示了 10 月 20 日（可能是北京时间 10 月 21 日）。

虽然这不是具体的证据，但微软确实有在文件和截图中预告发布日期的历史。

Windows 11 正式版可能会在 10 月发布

此外，一份新的沃尔玛零售清单表明，Windows 11 将在 2021 年 10 月发布。

除了提到“免费升级到 Windows”和“2021 年 10 月”的时间表外，沃尔玛的泄漏并没有给出更多信息，但鉴于这是在官方网站上，这是另一个暗示，我们可能会比预期更早看到适当的发布。

值得注意的是，微软官方没有说过任何关于 10 月发布 Windows 11 的消息，但我们知道，微软已经向 PC 制造商发布了一个接近最终版本的 Windows 11，Windows Insider 测试者开始获得第一个预览版。

Windows 11 更广泛推送预计在 2022 年进行

虽然微软计划在今年秋天向主流用户提供 Windows 11 更新，但现在预计只在 2022 年初开始更广泛的推广。

根据 Windows 官方推特账户的一条推文。Windows 11 升级的推广将在 2022 年开始。

有可能在今年晚些时候通过 Media Creation Tool / 升级助手提供更新，但在 2022 年初才会开始通过 Windows Update 向大多数主流用户推送。

如果你喜欢 Windows Update（OTA）程序，你至少要等到 2022 年初才能升级到新的操作系统。另外，值得注意的是，微软将分多个阶段推出更新，第一波包括微软、戴尔、联想和其他 OEM 合作伙伴测试的旗舰产品。

至于确定的 Windows 11 发布日期，我们还需要挖掘更多的可信文件。

Windows 11 需要更新的 CPU 和 TPM 2.0，所以如果不符合新的硬件要求，你将无法正式升级到新的操作系统。

IT之家了解到，此前微软 Win11 的最低要求是英特尔第 8 代 CPU 和 AMD Zen 2 以及 Qualcomm 7 和 8 系列及以上的设备。

现在微软更新表示，随着向 Windows Insiders 发布更新，以及与 OEM 合作，他们将测试 Win11 在英特尔第 7 代和 AMD Zen 1 设备上运行的结果。