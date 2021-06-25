论 Win11 和 iOS App Store：微软冷箭射苹果，世界需要更开放的平台

新浪科技讯 北京时间 6 月 25 日早间消息，据报道，在微软高管展示了 Windows 11 的最大变化后，该公司 CEO 萨提亚・纳德拉（Satya Nadella）专门登台阐述了这套新系统如何彰显微软与苹果之间的差异。

“当今世界需要一个更开放的平台，一个允许应用凭自身实力变成平台的平台。”他说。

在纳德拉发表这番评论前，苹果一直面临法律压力和多方投诉，被批对开放平台进行垄断和压榨，因为苹果只允许用户从应用商店下载软件，并对软件开发商施加严格控制，包括要求用户使用苹果的应用内支付系统，并支付高达 30% 的佣金。

此外，苹果还限制应用开发商提供任何类似于应用商店的功能 —— 例如，不允许应用包含下载其他多款应用的链接。苹果去年就阻止微软提供一款可以在 iOS 上运行多款云计算游戏的应用。微软已经在 Android 平台上提供了类似的应用。

只要是通过 App Store 下载的应用，苹果还会从所有后续销售中抽取 30% 的分成，包括订阅费和游戏内购。不过，该公司最近将年收入不足 100 万美元的小型开发商的分成比例降至 15%。

纳德拉表示，微软凭借 Windows 11“推出了新的应用商店商业模式和政策，为当地发布商创造新的机会。”

该公司允许第三方开发商在自己的应用中使用非微软的商务平台，而且不必与微软分享收入。

终端用户还可以通过 Epic Games 和 Valve Software 等第三方应用商店下载应用和游戏。

“Windows 意识到，没有自主意识就没有个人电脑。”纳德拉说，“个人电脑需要选择。我们需要培育和发展自己的自主意识，而不是计算本身。我们想要消除现在司空见惯的障碍，提供选择和联系。”

该公司还补充道，Teams 聊天和视频会议应用将会整合到 Windows 11 中。该应用还将横跨 iOS、Android、Mac、网页和 Linux 等平台。苹果的 Messages 和 FaceTime 应用以往在平台方面比较挑剔，但苹果本月表示，FaceTime 将于今年秋天兼容 Android 和 Windows 平台。

苹果之前因为在自家操作系统上推广自家应用而遭到批评。微软同样如此。但现在，随着微软允许任何人在 Windows 上下载 Android 应用，该公司开始为用户提供更多选择。