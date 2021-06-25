苹果发布 WatchOS 8 beta 2 更新：优化和修复了部分功能

IT之家 6 月 25 日消息 苹果在今天向开发者推出了 WatchOS 8 beta 2 版本更新，这是自本月初 WWDC 2021 以来的首次更新，预计苹果将在不久后推出公测版本（官宣 7 月），现在让我们先来看看今天的更新内容吧。

根据苹果开发者网站的更新说明，此版本更新主要是优化和修复了上个版本的一些问题。

以下是和普通用户有关的更新说明：

使用手表上的照片创建的表盘可能不会保留预期的裁剪或缩放级别；

在手表上编辑联系人导致丢失联系人照片；

听写功能中的转录可能无法按预期运行；

除了使用 Siri 请勿打扰之外，无法切换到 Focus；

只安装在手表上的应用程序在 Focus 设置允许列表中不可用；

在点击公交站后地图意外退出；

从 iPhone、iPad 或 Apple TV 开始 Fitness+ 锻炼时手表会出现延迟。

此外，发开人员可以到苹果开发者网站看更详细的说明。

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