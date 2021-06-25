Win11 界面大变，微软发布视频讲述设计背后的故事

IT之家 6 月 25 日消息 微软正式发布了新的 Windows 版本，被称为 Windows 11，拥有全新的界面设计，视觉调整是此次新系统的重点之一。为此，在发布会结束之后微软官方放出了一段宣传视频，重点讲述 Windows 11 在视觉上是如何设计的，其中展示了新的圆角、图标等。

▲Windows 11 新设计的背后

微软决定将 Windows 11 开始菜单和最常用的应用程序的图标从屏幕左下方（Windows 10 中的位置）移到中央下方，Windows 11 还允许用户为工作、家庭和游戏配置多个桌面，Mac 电脑已经具备这一功能。

Windows 11 还将允许安卓应用在 Windows 桌面上运行，以提供设备之间更大的兼容性。

微软对 Windows 11 系统中的图标进行了优化，最终对一些自 90 年代以来一直存在的图标进行了修改。在 Windows 11 系统中还有很多细节方面的调整，尤其是颜色和圆角设计。

在某种程度上，Windows 11 的新设计使微软更接近其计算机操作系统的主要市场竞争者苹果。

IT之家了解到，Windows 10 于 2015 年推出，根据微软公开的数字，全世界有超过 13 亿人活跃用户。虽然当时微软表示，Windows 10 将是其流行的桌面操作系统的“最终”版本，但该公司已经宣布 Windows 10 将在 2025 年退役。

▲Windows 11 宣传视频