微软放弃支持旧机型，Win11 需要英特尔 8 代 CPU 起步

IT之家 6 月 25 日消息 微软现推出了全新的 Windows 11 操作系统，从公布的硬件基本要求来看满足 1 GHz+ 的 64 位 CPU、4 GB+ 内存、64 GB+ 存储设备均可支持升级，但从官方公布的处理器支持列表来看似乎只有 2017 年之后的处理器才可以获取官方支持，推测为 TPM 2.0 的原因。

当然，该列表仅是官方支持的机型 CPU 列表，实际上旧款设备可自行升级 Windows 11，只是缺少部分驱动和安全更新支持。

Windows 11 支持的英特尔处理器：点此

主要是 8 代酷睿和同期的赛扬、奔腾、至强以及 Atom 系列，例如 i5-8250U、i5-8400、i9-10980XE 等。

Windows 11 支持的 AMD 处理器：点此

主要是锐龙 2000 系列的桌面处理器以及霄龙 EPYC、速龙 Athlon、线程撕裂者 Threadripper 系列，例如 R5 2600、R5 4500U、R5 5600HS、 Threadripper PRO 3995WX、速龙 3000G 等。

值得一提的是，微软 Win10 实际上已经停止了对旧版处理器的支持，并且也有部分版本不再支持最新处理器，例如 Win7 甚至已经不能在除 B365 外的新平台上安装。

Windows 最新处理器和规格要求：点此

Windows 11 是微软的 Windows 10 桌面操作系统的继任者。微软表示，Windows 11 免费升级将在今年假期开始向符合条件的 Windows 10 电脑推出，并持续到 2022 年。

IT之家了解到，微软下周将开始向 Windows Insider Program 推出 Windows 11 的预览版本，敬请期待。

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