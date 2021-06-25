Win11 已正式发布，但微软确认还将推出 Win10 21H2 系统

IT之家 6 月 25 日消息 外媒报道，今天微软正式发布了 Windows 11 系统，微软终于把下一个主要版本的 Windows 包装得更漂亮了。这款操作系统带来了革新的用户界面 UX/UI，新的微软商店容纳并支持安卓应用，以及其他一些针对生产力、触摸等方面的改进。

微软公司为 IT 管理员发布了一篇单独的博客文章，详细介绍了更新周期和支持生命周期的变化，宣布该公司将把 Windows 11 的更新周期改为一年。在那篇文章中，它补充说，一旦 Windows 11 对 Windows Insiders 可用，它将让企业客户在 Azure 虚拟桌面上测试该操作系统。

IT之家获悉，此外，在博客底部的说明中，微软确认将在今年秋天晚些时候交付 Windows 10 21H2 版本。

“当你向 Windows 11 迁移时，我们将继续支持你使用 Windows 10。事实上，我们将在 2021 年下半年发布 Windows 10 的 21H2 版本，对当前的功能进行新的升级，以实现通用打印等混合工作，并增强 Windows Autopilot 等管理和部署功能。”

目前还不清楚 Windows 10 21H2 版本会包含哪些面向消费者的功能。微软表示，用户可以更新到 Windows 10 21H2，以“在 [他们] 计划 Windows 11 之旅时，保持处于更新的、安全的、受支持的 Windows 10 版本上”，所以谁也不知道今年秋天的 H2 更新后 Windows 10 的计划是什么。

虽然 PC 健康检查工具确实向不兼容的设备用户保证，他们将“继续获得 Windows 10 的更新”，但不清楚这将是多长时间。