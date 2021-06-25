因构成不正当竞争，瓜子二手车向人人车道歉

IT之家 6 月 25 日消息 瓜子二手车今日发布声明向人人车道歉。声明表示，瓜子二手车与人人车不正当竞争纠纷案已审理结束，瓜子二手车对判决中所涉的不正当竞争行为给人人车造成的影响深表歉意，郑重道歉。

同时，瓜子二手车还表示，会停止涉案相关行为，履行法院判决，并将在此后的经营活动中严格审查，避免此类情况再次发生。

IT之家了解到，根据判决书，原告人人车当时向法院提出诉讼请求称，车好多公司在其“瓜子二手车直卖网”网站、微信公众号、新浪微博账号等平台中，发布了大量含有“行业第一”“行业 No.1”“行业榜首”等最高级、绝对性用语以及含有“领先”字样的广告宣传，宣传其为行业第一，目的在于误导公众以获取更多交易机会。人人车表示，该行为扰乱了市场竞争秩序，损害了公司的竞争优势，给公司造成了严重的经济损失和不良影响，构成虚假宣传的不正当竞争行为。

以下为瓜子二手车声明全文：

北京人人车旧机动车经纪有限公司（以下简称“人人车”）诉车好多旧机动车经纪（北京）有限公司不正当竞争纠纷案（2019 京 0105 民初 8011 号案件）现已审理结束。我司对判决中所涉的不正当竞争行为给人人车造成的影响深表歉意，在此郑重道歉。

我司承诺停止涉案相关行为，履行法院判决，并将在此后的经营活动中严格审查，避免此类情况再次发生。

特此声明。

车好多旧机动车经纪（北京）有限公司

2021 年 6 月 25 日