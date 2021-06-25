支付宝：收钱码提现继续免费，小微商家支付服务费最少打 9 折

IT之家 6 月 25 日消息 根据中国人民银行消息，为贯彻落实 2021 年《政府工作报告》有关“适当降低小微企业支付手续费”的工作部署以及国务院“关于降低自动取款机 (ATM) 跨行取现手续费”的工作要求，近日，人民银行、银保监会、发展改革委、市场监管总局联合推出降费措施，进一步向实体经济让利。

对此，支付宝宣布响应倡议：未来 3 年，收钱码提现继续免费；此外，符合标准的商户可享受网络支付服务费优惠，最低打 9 折。

IT之家了解到，早在今年 3 月，支付宝便宣布将收钱码提现免费服务继续延期，此举有助于持续降低中小商家成本。收钱码主要用于中小商家的线下消费收款。2017 年底，支付宝曾宣布将收钱码提现免费延长 3 年，至 2021 年 3 月 31 日。2021 年 3 月，支付宝第 2 次将收钱码提现免费延长 3 年。在 25 日的公告中，支付宝第 3 次延长免费期，至 2024 年 9 月 30 日。

公告中还表示，对于符合标准的小微企业和个体工商户，在支付宝平台上的网络支付服务费能享受优惠，优惠后价格不高于现行标准 9 折。这项降费举措，最晚会于 2021 年 9 月 30 日推出，有效期至 2024 年 9 月 30 日。