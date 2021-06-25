【IT之家评测室】散热更强，索泰 GeForce RTX 3070Ti-8G6X X-GAMING OC 体验

随着最近虚拟货币市场的降温，之前显卡市场一卡难求的局面发生了改变，刚好英伟达此前推出了 GeForce RTX 3080 Ti 和 GeForce RTX 3070 Ti 显卡，不少的 AIC 厂商也是在第一时间跟进推出对应的非公版产品。

索泰也推出了 X-GAMING 系列的对应产品，IT之家最近已经收到了索泰 GeForce RTX 3070 Ti-8G6X X-GAMING OC 显卡，索泰 X-GAMING 系列 RTX30 产品开始采用了粉蓝撞色设计，这样的设计前卫大胆，更适合追求个性的玩家。接下来让我们一起看看，索泰这一全新的 GeForce RTX 3070 Ti 显卡产品表现如何。

外观

索泰 GeForce RTX 3070Ti-8G6X X-GAMING OC 采用了前卫大胆的粉色和蓝色撞色设计，索泰 GeForce RTX 3070Ti-8G6X X-GAMING OC 显卡的风扇框架和背板上均采用了这样的粉蓝撞色。配合一个硬核一些的机箱会有着不错的效果。

整个索泰 GeForce RTX 3070Ti-8G6X X-GAMING OC 长度为 31 厘米，占据 2 个 PCIe 卡槽位。

散热方面，索泰 GeForce RTX 3070Ti-8G6X X-GAMING OC 显卡巨大的散热模组采用复合热管设计，散热鳍片覆盖面积基本上占满了整张显卡。

风扇方面，索泰 GeForce RTX 3070Ti-8G6X X-GAMING OC 采用了 3 个盾鳞风扇，这 3 个风扇采用仿生结构，可以在低噪音情况下高效散热，另外支持 PWM 自动调速和 Freeze 风扇启停技术。相比于公版显卡产品，索泰 GeForce RTX 3070 Ti-8G6X X-GAMING 显卡有着更好的散热表现。

供电方面，索泰 GeForce RTX 3070Ti-8G6X X-GAMING OC 配备了 2 个 8 Pin 的电源接口，官方推荐 750W 以上电源。英伟达 RTX 30 系列显卡均支持 PCIe 4.0，在靠近电源接口位置，索泰将其标志性的信仰灯放在这里，这个 Logo 位置的信仰等支持 1680 万色 RGB 灯光切换，可以使用官方工具 FireStorm 进行灯光调整。

IO 接口方面，索泰 GeForce RTX 3070Ti-8G6X X-GAMING OC 配备了 1 个 HDMI 2.1 接口和 3 个 DP 1.4a 接口，满足我们常规的扩展需求。

总体来看，索泰 RTX 3070 Ti 显卡粉蓝撞色设计非常前卫，适合追求个性的潮玩人士选择，其具体表现又如何，让我们通过实际体验来看一下。

理论表现

此次索泰 GeForce RTX 3070Ti-8G6X X-GAMING OC 显卡采用了基于三星 8 纳米工艺 NVIDIA Ampere 核心 GA104-400 核心，相比于 GA102 尺寸更小，核心面积为 393 平方毫米，晶体管总数相应的也大概只有 174 亿。面积与晶体管总数整体都减少了 40% 左右，这带来了更低的发热量和功耗。它总共包含 6 组 GPC，每组 GPC 包含 4 组 TPC，总共 24 组 TPC，每个 TPC 包含 2 组 SM 单元，总共 48 组 SM 单元，每个 SM 单元包含 128 个 CUDA 核，共计 6144 个 CUDA 核。另外还有 192 个第三代 Tensor Core、48 个第二代 RT Core、192 个纹理单元、96 个光栅处理单元。基础频率为 1575MHz，加速频率达到 1770MHz。

这次 NVIDIA Ampere 架构中负责光追运算的 RT Core 得到更新，其最大的更新是增加了动态模糊的加速运算支持，英伟达表示第二代 RT Core 光追效率是上一代的 8 倍。负责 AI 计算的 Tensor Core 这次在 NVIDIA Ampere 架构中也升级到第三代，作为显卡的 AI 大脑，Tensor Core 通过加速深度神经网络处理数据，相比第二代 Tensor Core，第三代的 Tensor Core 能效更高。

更强的 AI 处理能力也让 DLSS 功能得到更大的进化，甚至可以触及 8K 这个现阶段显示行业的上限，DLSS 8K 这一功能通过深度学习将画面分辨率从 2K 提升到 8K，这里第三代 Tensor Core 功能上的进化功不可没。

基于 NVIDIA Ampere 架构的第三代 Tensor Core 还可以支持全新的 NVIDIA Broadcast 技术。

NVIDIA Broadcast 技术允许玩家在视频直播过程中进行 AI 实时声画处理，实现高质量、高帧率的流畅直播体验。通过这项技术可以实现 AI 智能降噪，虚拟背景和自动取景等功能。

这次 GeForce RTX 3070 Ti 配备了 8GB 的 GDDR6X 显存，显存位宽达到 256bit，显存频率达到 14Gbps，显存带宽达到 608GB/s，GDDR6X 舍弃了 GDDR6 采用的 NRZ 编码方式转而采用对电压控制更加精细的 PAM4 编码。

PAM4 编码方式可以通过四种不同的电平来代表 2 个 bit 的逻辑信息，分别是 00、01、10、11，而原先的 NRZ 编码方式则只能在单位时间内由高低电平表示 0、1 两个数据，因此 PAM4 编码的波特率仅为 NRZ 编码的一半。

另外，GeForce RTX 30 系列显卡也对 AV1 编码格式以及 DP 1.4a、HDMI 2.1 接口进行了支持，HDMI 2.1 其传输能力更加强大，显卡可以输出 [email protected] 或者 [email protected] 视频内容。

GeForce RTX 30 显卡中引入了 NVIDIA Reflex 低延迟技术，这项技术通过 GeForce 显卡以及 G-Sync 共同作用实现竞技类游戏更低的系统延时，以此实现更快的目标获取，以此提升瞄准的准确性。

接下来，我们通过 3DMark 理论测试来看一下索泰 GeForce RTX 3070 Ti-8G6X X-GAMING OC 显卡的理论表现，IT之家测试所使用的硬件平台信息如下：

3DMark 测试结果如下：

Fire Strike 测试中我们看到，索泰 GeForce RTX 3070 Ti-8G6X X-GAMING OC 显卡 DX11 Fire Strike Extreme 得分 18171 分，Fire Strike Ultra 得分 9299 分。

Time Spy 测试中，索泰 GeForce RTX 3070 Ti-8G6X X-GAMING OC 显卡 DX12 Time Spy 得分 14669 分，Time Spy Extreme 得分 7340 分。

光追表现上，索泰 GeForce RTX 3070 Ti-8G6X X-GAMING OC 的 Port Royal 得分为 8897 分。

总体来看，索泰 GeForce RTX 3070 Ti-8G6X X-GAMING OC 显卡相比于公版产品 DX11 和 DX12 整体约有 1% 的提升，光追表现上提升更大，约有 4%。接下来，我们通过实际的游戏场景来看一下索泰 GeForce RTX 3070 Ti-8G6X X-GAMING OC 显卡在真实场景下的表现。

游戏实测

针对索泰 GeForce RTX 3070 Ti-8G6X X-GAMING OC 的游戏测试，IT之家选择了《刺客信条：奥德赛》、《孤岛惊魂：新曙光》、《古墓丽影：暗影》、《地铁：逃离》、《光明记忆：无限》等多款游戏在 2K 及 1080P 的表现。测试数据如下：

在多款游戏的测试上，由于索泰 GeForce RTX 3070 Ti-8G6X X-GAMING OC 显卡在散热和实际频率上更高，因此在实际游戏表现上整体相比于公版产品有 2-3 帧的提升。通过对比我们还可以看到，RTX30 系列显卡在 DLSS 2.0 技术加持下，重负载场景也有着非常巨大的帧率提升。

散热表现

作为非公版产品的优势，索泰 GeForce RTX 3070 Ti-8G6X X-GAMING OC 显卡有着更好的散热表现，索泰 GeForce RTX 3070Ti-8G6X X-GAMING OC 采用了 3 个盾鳞风扇，这 3 个风扇采用仿生结构，可以在低噪音情况下高效散热，配合大面积散热鳍片和高效的散热管可以快速将热量传导，IT之家在默认模式、最大风量模式、最大风量和最大功耗模式下对索泰 GeForce RTX 3070 Ti-8G6X X-GAMING OC 显卡进行甜甜圈烤机测试，测试数据如下：

相比于公版 GeForce RTX 3070 Ti 散热上的短板，索泰 GeForce RTX 3070 Ti-8G6X X-GAMING OC 显卡默认情况下散热更加强筋，温度为 69 度，比公版产品整整低了 11 度。在最大风量情况下，温度达到 62 度，即便将功耗拉满，索泰 GeForce RTX 3070 Ti-8G6X X-GAMING OC 显卡也仅有 64 度。

总结

随着虚拟货币市场的整顿，市面上显卡一卡难求的局面得到很大的改善，索泰 GeForce RTX 3070 Ti-8G6X X-GAMING OC 显卡的出现也刚好碰上了一个好时候。

其实对于不少玩家来讲，RTX 3080 或 RTX 3090 对于自己日常使用性能过剩，而 RTX 3070 系列刚刚好可以满足正常的使用需求，GeForce RTX 3070 Ti 拥有的完整的 GA104 核心也让实际的体验得到不少的保障。

索泰 GeForce RTX 3070 Ti-8G6X X-GAMING OC 显卡大胆前卫的外观以及不错的散热效果，弥补了公版产品散热上的劣势。如果你近期有装机需求，那么索泰 GeForce RTX 3070 Ti-8G6X X-GAMING OC 显卡一定符合你的预期。