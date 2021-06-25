The B Word，马斯克同意下个月与 Twitter CEO 多西讨论比特币相关问题

北京时间 6 月 25 日晚间消息，据报道，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）和 Twitter CEO 杰克・多西（Jack Dorsey）已同意在 7 月份的一次活动中相互讨论比特币相关问题。

今日，多西在 Twitter 上发帖，推广“The B Word”活动。“The B Word”由 Square、ARK Invest 和 Paradigm 推出，是一项针对机构的比特币教育计划，旨在鼓励公司和机构投资者接受比特币。这场活动将于 7 月 21 日在线举行，届时，多西等人将作为发言人出席活动。

对于多西这条推文（Twitter 消息），马斯克给予了回应，询问字母“B”是不是代表“Bicurious”（好奇的）。而多西则回应称：“太离奇了！让我们在活动上谈谈吧。你可以分享你所有的好奇心。”马斯克表示同意。他说：“为好奇的人准备的？那好吧，我们开始吧。”多西回答说：“成交！”

据“The B Word”活动页面介绍，该活动将为投资者群体提供现场体验和相关内容，让人们能够更有见地地讨论比特币在全球金融机构中扮演的角色。

马斯克对比特币并不陌生，他的一言一行甚至还决定着比特币的价格走向。最初，马斯克对比特币持支持态度，今年 1 月还将其 Twitter 账号的简介部分变成了“bitcoin”（比特币），此举一度刺激比特币价格上涨 800 美元。

2 月，特斯拉在提交给美国证券交易委员会（SEC）的一份文件中称，该公司已购买了价值 15 亿美元的比特币。此外，特斯拉还表示接受比特币付款。

但到了 5 月份，马斯克又变脸站到了比特币的对立面。他在 Twitter 上发文称，特斯拉以“比特币消耗了大量化石燃料”为由，停止了比特币支付方式。

而本月早些时候，马斯克又表示，当至少一半的比特币开采被证实由清洁能源提供动力时，特斯拉将重新接受比特币。

本周二，比特币价格跌破 3 万美元，短暂抹去了 2021 年的所有涨幅。但随后，又回升至 33000 美元，但仍较 4 月份创下的近 65000 美元的高点下跌了近 50%。

提醒：投资有风险，入市需谨慎。数字货币投资存在较大的风险与不可预知性，本文不构成任何形式的投资鼓励和建议。