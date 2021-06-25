消息称苹果向爆料者群发律师函，警告他们不要“误导消费者”

IT之家 6 月 25 日消息 知名苹果消息泄露者 @Kang 昨晚在微博发文称，苹果公司最近委托一家律师事务所向一些泄密者发出告诫信。据称，信中告诫泄密者，他们不得泄露未发布的苹果项目的信息，因为这可能会给苹果的竞争对手提供有价值的信息，同时也会“误导客户，因为披露的内容可能不准确。”

@Kang 称，苹果的意思是对其发出警告，让其把过去可见的爆料删掉，并且以后不要发这些爆料。据称，苹果公司抓取了 Kang 的微博截图作为证据，其中包括他谈论他在 iPhone 上遇到的问题、产品发布日期和对其粉丝的购买建议，以及更多随意的帖子。

Kang 还称，他从未发布过未公开的产品图片或出售有关苹果的信息。值得注意的是，他经常在苹果活动前几天甚至几小时就发布大量的泄密信息，比如去年的 iPhone 12 发布会。

Kang 还调侃称，即使是“做梦也会违反他们的保密机制”，这是爆料者分享内部信息的一种流行方式。Kang 说他今后不会这样做，这表明他很可能会听从苹果的警告。

据 AppleTrack 统计，Kang 的爆料准确率为 97.1%，这意味着他所分享的关于苹果的所有信息几乎都得到了证实。

据悉，近期苹果竟然委托了多个市场区域的本地律师事务所，向社交媒体上的影响力人士和内容创作者们发去了“停止披露苹果商业机密”的告知书。除了 @Kang，还包括荷兰科技博客 LetsGoDigital 的老朋友、兼大家熟悉的 Concept Creator —— 荷兰平面设计师 Jermaine Smit。

这位概念设计师收到了来自阿姆斯特丹 Hofhuis Alkema Groen Advocaten 律师事务所的信函，“律师函”长达 5 页，律所强调了从苹果公司非法获取的“被盗信息”，即便相关内容早已成为互联网上公开的秘密 —— 比如 Concept Creator 参考各方爆料信息而创作的 AirPods Max 无线耳机渲染图。

IT之家了解到，律所宣称此类报告对代理人造成了不利影响，剥夺了苹果公司“通过新品发布给客户带来惊喜”的能力，因而要求 Jermaine Smit 立即停止他的“有害行为”。如不遵从，苹果方面将采取任何必要的法律行动，以维护其切身利益。

但 Jermaine Smit 认为其算不上爆料者，因为他本质上还是一名概念设计师，只是基于爆料制作渲染图而已，但在经历了这件事后，Smit 称未来自己得仔细思索该如何应对了。