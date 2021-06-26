麦卡菲遗孀：我丈夫不是自杀，美国要为此负责

6 月 26 日消息，本周三杀毒软件 McAfee 公司创始人约翰・麦卡菲 (John McAfee) 被发现死于西班牙巴塞罗那附近一所监狱的牢房中。当地时间周五麦卡菲遗孀表示，她的丈夫不是自杀，美国要为“这场悲剧”负责。

现年 75 岁的麦卡菲曾多次触犯法律，去年在美国被指控逃税，目前正在等待引渡回美国受审。

麦卡菲遗孀珍妮丝・麦卡菲 (Janice McAfee) 周五在监狱外对记者说，她已经要求对麦卡菲的死因进行彻底调查，并说她想“知道这到底是怎么发生的”。

加泰罗尼亚高级法院女发言人表示，正在调查麦卡菲的死因。

麦卡菲律师涅韦尔・比利亚巴（Javier Villalba）周五表示，目前正在等待官方的尸检结果。他还说，麦卡菲家人要求进行第二次独立尸检。

“我将这场悲剧归咎于美国，就是这些针对他的这些指控（事才至此）。我丈夫现在已经死了，”珍妮丝在一份声明中说。

“他对我说的最后一句话是：我爱你，晚上给你打电话。”珍妮丝说。“他绝不会以这种方式放弃，绝不会这样结束自己的生命，绝不会。”

本周，马德里西班牙国家法院的三名法官作出裁决，麦卡菲可能会被引渡到美国受审。法庭文件显示，麦卡菲仍可向同一法院就裁决提出上诉。

珍妮丝周五说，西班牙法院引渡麦卡菲的决定并不令人意外，他们已经计划上诉。

一位不愿透露姓名的监狱官员表示，麦卡菲所处监狱牢房中还关押着一人。但是在发现麦卡菲死亡的时候，那人并没有在牢房里。这位官员补充说，当时此人在监狱其他地方正常活动。当被问及监狱方面是否对麦卡菲牢房实施了特别监管措施时，这名官员说，“我不知道。”

麦卡菲几个月前在美国被指控逃税，去年 10 月份在西班牙被捕。法庭文件显示，2014 年至 2018 年期间，麦卡菲通过推广加密货币、提供咨询服务、参加演讲活动以及为一部纪录片出售人生故事获得了数百万美元的收入。据称麦卡菲在 4 年的时间里没有报税。起诉书中没有具体说明麦卡菲所欠的税额。

西班牙法官批准将麦卡菲引渡回美国，他将面临 2016、2017 和 2018 纳税年度偷逃税款的指控。

麦卡菲与杀毒软件公司 McAfee 已经没有瓜葛。今年 3 月，麦卡菲还被指控欺诈和洗钱。美国司法部称，他和一名商业伙伴涉嫌向不知情的投资者虚假推销加密货币，从中获利超过 1300 万美元。