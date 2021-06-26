快手抢先字节跳动取消「大小周」，但打工人另有他想

6 月 26 日消息，快手近日宣布称从 7 月 1 日起取消大小周制度，员工按需加班。消息一出，“快手 7 月将取消大小周”很快冲上热搜。

大小周是指一个星期单休，再下个星期双休，如此循环。周末加班快手向员工支付 2 倍工资，国家法定节假日加班向员工支付 3 倍工资。

快手内部将大小周称为“聚焦日”，今年 1 月开始试运行，当时快手正处在赴港上市的关键阶段。对于取消大小周，有快手员工表示：没有双倍工资后收入有明显减少，但总工作量并没有变化。

快手自上市以来，股价迅速超过 400 港币，但近三个月股价持续回落。截止 25 日收盘股价为 206.8 港币/股，较最高点跌幅达到 50%。据此有网友表示：取消大小周会不会是快手削减用工开支的一种手段？

值得注意的是，此前有字节跳动员工在社交媒体晒出内部“关于取消大小周”的问卷调查的邮件。但随后又有报道称字节跳动有三分之一员工反对取消大小周。

对于各公司大小周和双倍工资的问题，在询问部分员工后汇总如下：

大小周虽饱受诟病，也有员工愿意接受这样的工作方式。毕竟在工作总量不减少的情况下，有双倍工资的大小周并非不能接受。另有网友认为，为员工减负关键在于减工作量，否则唯一的变化就在于从在单位加班变成了在家加班，没有解决根本问题，而这并不是打工人想要的。