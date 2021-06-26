小米 MIUI 新版内测中心将于 8 月上线，支持更多用户

IT之家 6 月 26 日消息 小米于 6 月 24 日在小米社区发布了《关于下一步内测中心机制的调整说明》。小米表示，目前的内测中心机制受到很多用户吐槽，新版内测中心预计于 8 月份上线。在未来 MIUI 新的开发版上，将使用全新的内测中心机制。

新的内测中心将解决不申请内测就没有内测分的矛盾，支持更多发烧友进入到内测中心中。值得注意的是，小米表示，现有已经进行中的各类 App 和版本内测，不再做调整。新的内测中心机制将在新版的小米社区 App 上线，并且所在平台会有新的名称。预计新版内测中心将首先在 MIUI 13 启用，现有的 MIUI 12.5 将依旧保留旧版内测机制。

官方表示，小米 MIUI 第一个版本于 2010 年 8 月 16 日发布，当初只有 100 个发烧友用户。那时起小米便向希望参与到研发和测试的发烧友推出 MIUI 开发版。

小米 MIUI 早期的开发版定于橙色星期五发包，而这些参与开发版的发烧友用户，称之为荣誉用户开发组，这就是“荣组儿”的由来。小米表示非常感谢大家的贡献。在这之后，橙色星期五进一步变成了用户开发者平台。小米表示，由于 MIUI 开发版存在很多不确定因素和 bug，面向有动手能力的发烧友玩家。在早期审核开发版的发烧友用户时会从多个维度来衡量，首先存在发帖量和在线时长，也会参考发布的内容和精华贴等维度。

IT之家了解到，小米还表示新版内测中心将在新版小米社区 App 上线，继续坚持开发版的发烧友氛围，并让更多优秀的发烧友能通过新的内测中心机制体现出来，然后邀请进入更加深度的与小米手机和 MIUI 的互动中。并且通过新的机制加强小米内部对大家的反馈。

新版的内测中心，将初步实现内测分透明公开、解除资格透明系统化。然后更多的优化将持续更新，最终达成对发烧友的反馈和建议，更好的收集以及更及时的解决。