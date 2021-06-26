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《王者荣耀》KPL 春季总决赛今晚 6 点开战：南京 Hero 久竞 vs 广州 TTG

2021/6/26 17:12:12 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家 6 月 26 日消息 手游《王者荣耀》职业联赛 KPL 春季总决赛将于今日 18:00 开赛，对阵双方分别为南京 Hero 久竞、广州 TTG。本场比赛将在腾讯视频、B 站、斗鱼、虎牙、快手等平台进行直播，同时本次冠军的奖杯、宣传视频也亮相。

广州 TTG 战队的清清被誉为本赛季的通天边路，战坦的自由切换以及场上的稳定发挥都是他帮助队伍获胜的保障；南京 Hero 久竞的对抗路选手星痕是队伍稳定的保证，承担扛伤和开团的角色，在关键团战中总能找到自己的定位。

IT之家了解到，在此前举办的王者荣耀 2021 年 KPL 春季季后赛，广州 TTG 以 4:3 战胜成都 AG 超玩会，南京 Hero 久竞以 4:1 战胜过广州 TTG。本场总决赛在上海静安体育中心举行，邀请到特邀嘉宾腾格尔，将现场演唱歌曲。解说人员配置为李九、瓶子、AT 阿泰，主持人为灵儿、广宇。

本次总决赛的首发阵容如下：

南京 Hero 久竞：南京 Hero. 星痕、南京 Hero. 无畏、南京 Hero. 清融、南京 Hero. 久酷、南京 Hero. 子阳。

广州 TTG：广州 TTG. 清清、广州 TTG. 不然、广州 TTG. 九尾、广州 TTG. 钎城、广州 TTG. 冰尘。

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关键词：电竞王者荣耀KPL

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