AMD 正式发布 4700S 主板套件：Zen 2 8 核处理器，板载 GDDR6 内存

IT之家 6 月 26 日消息 AMD 官方今日正式推出 4700S 主板套件。该产品板载 CPU、内存，配备下压式风冷散热器，主板尺寸为 Mini-ITX 规格。该产品此前被曝光，国内品牌麦本本推出了搭载这款产品的电脑主机。

这款产品的处理器为 Zen 2 架构，7nm 工艺制造，8 核 16 线程，与微软 Xbox 次世代游戏主机为同一代产品。值得注意的是，处理器没有集成核心显卡，用户需要自行配备独显，兼容 AMD RX 500 系列以及英伟达 GTX 710、730、GTX 100 系列等。

主板没有独立内存插槽，板载 16GB GDDR6 颗粒。此外，主板并没有 M.2 接口，只能安装两块 SATA 硬盘，并提供一个 PCIe x16 接口用于安装独立显卡。

根据此前的曝光图，该产品搭载三个 USB 3.2 Gen3 接口，一个 USB 3.2 Gen1 接口，以及四个 USB 2.0 接口。此外还有千兆网口以及音频接口。官方表示，产品最少支持 250W 供电，建议电源功率 300W 以上，该产品内置 TPM 芯片，预计可以安装 Windows 11 系统。

IT之家了解到，根据麦本本的数据，这款套件的处理器具备 12MB 缓存，睿频频率 4.0GHz，能够满足一般的家用以及办公用途。麦本本 AMD 4700S 平台主机目前已经开售，价格为 4399 元起，券后 4099 元。