B 站 12 周年：授予获得“哈哈哈”弹幕最多的 12 名 Up 主社区快乐奖

IT之家 6 月 26 日消息 今晚 8 点,哔哩哔哩直播召开 12 周年演讲,CEO 陈睿回顾了 B 站 12 年的故事。他表示,B 站是一个社区,哔哩哔哩这家公司相当于这家公司的物业,而 B 站所有的用户,相当于这个社区的业主。这相当于这家拥有 9500 人的公司,服务着超过两亿的业主们。从这个角度看,B 站的社区成员同样也能代表 B 站。

陈睿表示,在 B 站十二周岁生日这天,他代表个公司,送三个礼物给社区的成员们。

第一份礼物,送给为 B 站产品提出宝贵意见和建议的人。过去一年有 8400 名用户为 B 站提建议,公司在这其中选出 12 名提了最多有效建议的用户,发给他们“2020-2021 年度产品贡献奖”。

这个奖牌是百大 Up 主同款的金色造型,陈睿表示,未来还会继续颁发下去,13 周年颁发 13 个奖。这个奖是用来感谢为 B 站产品献计献策的宝贵用户。

第二份生日礼物,送给为用户带来快乐的 Up 主们。陈睿表示,一提到 B 站,用户回答最多的词有可能是快乐,许多用户习惯在弹幕上打出“哈哈哈”或者“2333”来表达快乐。在过去一年,这两种弹幕共出现 1.59 亿次。第二份生日礼物送给带给用户这种感觉的 Up 主们,选出了 12 个获得“哈哈哈”“2333”弹幕最多的 12 位 Up 主,授予“2020-2021 年度社区快乐奖”。

陈睿表示,这 12 位 Up 主一共获得了 419 万条“哈哈哈”和“2333”弹幕。

IT之家获悉,B 站第三份生日礼物是“哔哩哔哩快乐奖学金”,B 站 B 站副董事长兼 COO 李旎表示,首期将投入 419.4172 万元,支持乡村教育发展,投入教育公益,并在云南成立两所新的哔哩哔哩小学。